كيف سيكون حال العراق أيام دولة العدل الإلهي..

حميد الحسيني

خلال ١٦ عام تغير شكل العراق و حدثت فيه ثورة عمرانية و تضاعفت احجام المدن ٣ أضعاف وتغيرت طرق و اساليب و مواصفات البناء تماما و أخذت الناس تبني البيوت الضخمة و ارتفع المستوى المعيشي للعراقي 1000% و تضاعفت شبكات الماء و الصرف الصحي 500% و تضاعف إنتاج الكهرباء 700% و تضاعف استهلاك الكهرباء 800% .. كل هذا حدث في بلد شهد حرب طائفية و صراع محاور و حكومات تصريف أعمال و تأخر تشكيل الحكومات لفترات تقارب السنة الواحدة و شهد كذلك كتابة دستور و 5 ممارسات انتخابية و اجتياح تركي متكرر و خلاف مع الاقليم و هجوم اعلامي و طائفي و مالي و سياسي عربي و قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات و عمليات قصف إسرائيلي و امريكي و نزاعات مسلحة بين الفصائل و تصنيف دولي بين الدول الأكثر فساد و موجات جفاف قاتله و هبوط أسعار النفط و تصدير نفط للاردن بالمجان و تظاهرات متكررة لم تنجو منها حكومة و سيطرة مافيات حزبية على المنافذ الحدودية و الصفقات و المقاولات .. كذلك تخلف النظام المصرفي و فساد إداري و قضائي و إعادة بناء جيش و شرطة و أجهزة أمنية من جديد و سقوط ثلث البلاد بيد داعش و تخلف في نظام التعليم و الصحة و المواصلات و الاتصالات و فوضى وتخلف في مجالي الزراعة و التجارة و تعطيل الصناعات الحكومية و غياب الصناعة المحدودة و الخاصة و الاعتماد كليا على الاستيراد إلى فترة قريبة جدا .. كذلك غياب الحسابات الختامية و موازنة تصرف و عائداتها لا تعود إلى خزينة الدولة ..

كل هذا حصل في العراق و لكن مع هذا معدل العراقيين الذين يحصلون على دخل أقل من 1 دولار هو 0% و بالمقابل تخطى 30% لذات الفئة في مصر التي لم تشهد حربا منذ سنة 1975 و العراق يقاتل منذ ذلك التاريخ لم تهدأ حروبه .. مصر مستقره نسبيا و لكن السكوت عن حالها لانها مرضي عنها طائفيا .. على اي حال كل هذا التقدم و نحن شعب و حكومات أسرى للفساد .. طيب هل بإمكانكم أن تتوقعون شكل أوضاع العراق أيام دولة العدل الإلهي.. أعتقد تقدمها لن يتوقعه احد .

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