من يلبي النداء ؟

رحيم الخالدي

بناء الدولة لا يتم عبر الهتافات والشعارات الخاوية، سيما إذا كانت وفق الأجندات الخارجية والتسويق عبر جهلة القوم، وهنا يجب أن نقف عند هذا المفصل المهم، بل ونبحث عن أبجديات المفاهيم التي يحملها هؤلاء الجهلة، الذين يقومون بهذه الأفعال التي لم تكن موجودة إلا في هذه التظاهرات، عندما أخذت منحى خطير جداً! وصل لإغلاق الطرق الرئيسية المهمة، والتي تتصل بحياة المواطن إتصال مباشر .

السؤال الذي يطرح نفسه؟ هل المقصود من التظاهرة المواطن أم الحكومة؟! واذا كانت الشق الثاني، فلماذا إستهداف المواطن البسيط! سيما غلق المدارس والجامعات وباقي المفاصل التربوية، وصل الإستهانة والتجاوز بالإعتداء على الكوادر التدريسية، والتي من المفترض حمايتها، وهذا يقودنا الى أن التعليم سينتهي به المطاف في هذه الحالة أكثر مما يعاني من الضعف سابقاً، نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة منذ النظام البائد ليومنا هذا، وهذه تبعات يجب التخلص منها .

بالاستطاعة أن نقول أن التظاهرة حققت أعلى نسبة إنجاز، وإستقالة عبد المهدي يعد أكبر إنتصار تم تحقيقه، لكن بعد هذا المتحقق وبيان رأي الشارع، إتضح أن عبد المهدي ليس لديه تقصير، والإتفاق العراقي الصيني سيقضي على الفساد، مع معارضة أمريكية واضحة البيان والخطاب، والرئيس الأمريكي وحسب اللقاءآت التلفزيونية يريد نفط العراق كله، ولا يعترف بالحكومة !.

رجاء لكل العراقيين الشرفاء، بما أن ترامب أدلى بدلوه، والبرلمان أوضح مطلبه بضرورة خروج كل القوات الاجنبية، علينا كشعب عراقي لا ينام على الظلم، الذي لحقنا طوال السنين المنصرمة، يجب علينا الخروج والمطالبة برحيل كل القوات الاجنبية بالرحيل، وجيشنا وحشدنا قادر على حماية العراق، وقد اثبت ذلك في المعارك التي خاضها ضد الإرهاب التكفيري وسحقه.

خروجكم ضد المحتل يمثل التحرر والتخلص من العبودية، التي أتت الينا منذ إحتلال العراق، ولا زالت أمريكا تمارس كل الأدوار واللعب على المكشوف، من خلال نقل الارهابيين من مكان لآخر، وتحصل مصادمات في الأماكن التي تراها أمريكا من خلال الإستطلاعات بطائراتها المسيرة، وضرب مواقع القوة العراقية المتمثلة بالحشد الشعبي ومخازنه، وصل بهم الأمر الإعتراف علناً! والسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء العراقية لأكثر من مرة، والمفروض وحسب الإتفاقية الأمنية، أن أجوائنا من المفترض آمنة .

إنهاء التواجد لكل القوات مطلب الشعب، الذي سيخرج ويعلن صوته المدوي بكلا كلا أمريكا، بات مطلباً جماهيرياً، والتجاوزات وصلت لحد لا يمكن السكوت عليه، وما الضربة الجوية التي طالت بطل التحرير، وشهيد العقيدة الحاج أبو مهدي المهندس، إلا إستهانة بكل العراقيين، سيما أن المهندس يعتبر من القيادات في الحكومة العراقية، كذلك الضيف الحاج قاسم سليماني.

ــــــــــــــــــــــ