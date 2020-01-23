د منال فنجان

التظاهرة المليونية تمثلني وتعبر عن مدى حبي وانتمائي لهذا الوطن الذي طالما سقيناه بدماء عزيزة منذ حرب الثمان سنوات التي حركتها أمريكا ودول الخليج والتي تسببت بمقتل اكثر من مليون ونصف من الطرفين واستتزاف كامل لكل موارد بلدي مع مديونية عالية

وكل قطرة دم سالت بحرب الخليج الثانية وعاصفة الصحراء التي عصفت بنا عصفا وطمرت جنودنا أحياء ودمرت الجيش العراقي والبنى التحتية بشكل كامل بقيادة امريكية بعد ان دفعت صدام لاجتياح الكويت

ولكل طفل نازع الموت خديجا لانعدام علاجه

وكل لقمة اكلنا فيها علف الحيوانات

وكل ساعة قضيناها بطوابير الصمون والبنزين والغاز والنفط

ولكل كتاب قراناه على ضوء الفوانيس

ولكل عروس لم تفرح بعرسها الذي لم يقام لفاقة الحال

جراء حصار قاتل قتلنا بايادي امريكية

ولكل نزيف دم نزف بمفخخات واحزمة ناسفة وعبوات لاصقة

ولكل راس شريف حز بسكين وضيع

ولكل دمعة وحرقة ام وزوجة وبنت يتيمة

لارهاب جمعته أمريكا من كل بقاع الدنيا

لكل شارع هرم ورصيف باكي وحديقة صفراء

لجهل وعبث وفساد وسرقة البعض ممن سيدتهم أمريكا

مع كل هذه الدماء والمعاناة

آن الأوان ان نقول

برة. برة أمريكا