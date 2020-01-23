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الدكتاتورية الناعمة


محمد الطائي

 

هي مجموعة اشخاص او كتل سياسية واحزاب تشترك في تشكيل حكومة ما وتسيطر على مفاصل الدولة وتتقاسم الثروة والسلطة ولا تتخلى عنها حتى لو ظلمت الشعب وخرقت الدستور وخالفت القوانين.

والدكتاتورية الناعمة  لا ترد ولا تأبه لمطالب الناس وتتجاهل ابسط الحقوق العامة في التعليم والصحة والعيش الكريم.

ولاتهتم الدكتاتورية الناعمة إذا ما اعترض الناس عليها او تظاهروا احتجاجا على اداء (المشتركين بها). وعادة تكون حلول الدكتاتورية الناعمة  للازمات مجرد وعود   لاتتحقق وغالبا تكون باسم الدين وايهام الناس بأن مطالبهم دنيوية وعليهم الاهتمام بالاخرة والجنة فهي افضل ( حسب اهل الدكتاتورية) بكثير من الدنيا الزائلة..

وقد تظهر  الدكتاتورية الناعمة وجهها المظلم والقبيح باستخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والخانقة للحريات في النهار ؛ واما في الليل فتنفذ

( الدكتاتورية الناعمة) عمليات الخطف والاغتيالات والاعتقالات والاقتحامات لمن يعارضها.

بينما يقوم اتباع ( الدكتاتورية الناعمة) بهدوء بتشويه سمعة من يقف مع الناس وتسعى لاسقاطهم  لعزلهم عن المجتمع لكي تستمر دكتاتوريتهم.

لكن هيهات فربما يكون وجه  الدكتاتورية مليئا بمساحيق التجميل  وخادعا لكن افعالها قبيحة جدا ومكشوفة ول اتغطيها وسائل اعلامهم ولا صفحاتهم ولا جيوشهم الالكترونية المدفوعة الثمن ..

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