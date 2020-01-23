لماذا (مليونية السيادة) هي الأولى بتاريخ العراق؟

تظاهرة يوم غد (مليونية طرد الأمريكان) ستكون بمثابة التظاهرة الوطنية الاولى من نوعها في تاريخ العراق، للأسباب التالية:

أولا- لأنها ستجمع كل الاطياف العراقية، وستمثل الهوية الوطنية، بمشاركة اعداد هائلة من أبناء المحافظات (السنية) المحررة، وكرد ومسيحيين، بجانب الشيعة.

ثانيا- لأن التقديرات المحتملة لمن سيشارك فيها ستتراوح بين 2.5 - 3 مليون شخص (رجال ونساء) من مختلف مدن العراق.

ثالثا- لأنها أول تظاهرة ينتفض فيها العراقيون ضد القوات الامريكية منذ 2003 وتؤسس لسيادتهم الوطنية المستقلة.

رابعا- لأنها تأتي في ظروف عصيبة، وتمثل ردعا شجاعا للولايات المتحدة بعد جرائمها في العراق، واعلانا بفشل مشروعها لاسقاط النظام بالعراق وتمزيق البلد.

خامسا- لأنها تأتي مؤطرة قانونيا بتشريع صوت عليه البرلمان، وتعتبر انتصارا للارادة الشعبية والمؤسسة التشريعية.

سادسا- لأنها ترجمة حية لارادة قوى المقاومة التي تبنتها، وتعزز تلاحم الشعب وثقته بقوته وقدراته على مواجهة اي تحدي، وأي قوة مهما كان حجمها ونفوذها الدولي.

سابعا- لأن الأمريكان مصدر كل فساد وارهاب في العراق، وطردهم هو المنطلق الأول لأي مشروع إصلاحي ثوري يناضل لأجله العراقيون.

ثامنا- لان العالم كله سيسمع صوت الشعب العراقي كاملا بعدما كان يسمع صوت ذيول أمريكا. وسيرى شعبا متحضرا بعدما كان يرى عصاباتها الهمجية.

السيدة الاولى