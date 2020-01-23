المقالات

لماذا (مليونية السيادة) هي الأولى بتاريخ العراق؟


تظاهرة يوم غد (مليونية طرد الأمريكان) ستكون بمثابة التظاهرة الوطنية الاولى من نوعها في تاريخ العراق، للأسباب التالية:

أولا- لأنها ستجمع كل الاطياف العراقية، وستمثل الهوية الوطنية، بمشاركة اعداد هائلة من أبناء المحافظات (السنية) المحررة، وكرد ومسيحيين، بجانب الشيعة. 

ثانيا- لأن التقديرات المحتملة لمن سيشارك فيها ستتراوح بين 2.5 - 3 مليون شخص (رجال ونساء) من مختلف مدن العراق.

ثالثا- لأنها أول تظاهرة ينتفض فيها العراقيون ضد القوات الامريكية منذ 2003 وتؤسس لسيادتهم الوطنية المستقلة. 

رابعا- لأنها تأتي في ظروف عصيبة، وتمثل ردعا شجاعا للولايات المتحدة بعد جرائمها في العراق، واعلانا بفشل مشروعها لاسقاط النظام بالعراق وتمزيق البلد. 

خامسا- لأنها تأتي مؤطرة قانونيا بتشريع صوت عليه البرلمان، وتعتبر انتصارا للارادة الشعبية والمؤسسة التشريعية. 

سادسا- لأنها ترجمة حية لارادة قوى المقاومة التي تبنتها، وتعزز تلاحم الشعب وثقته بقوته وقدراته على مواجهة اي تحدي، وأي قوة مهما كان حجمها ونفوذها الدولي. 

سابعا- لأن الأمريكان مصدر كل فساد وارهاب في العراق، وطردهم هو المنطلق الأول لأي مشروع إصلاحي ثوري يناضل لأجله العراقيون. 

ثامنا- لان العالم كله سيسمع صوت الشعب العراقي كاملا بعدما كان يسمع صوت ذيول أمريكا. وسيرى شعبا متحضرا بعدما كان يرى عصاباتها الهمجية. 

السيدة الاولى

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا (مليونية السيادة) هي الأولى بتاريخ العراق؟
المطعم التركي
لو كانت الامم المتحدة تتصف بالنزاهة لما تفاقمت الازمات
العراق ساحة لتصفية الحسابات ؟!!
منتدى دافوس *
ما هي قصة العراق؟!  
تخطيط و إدارة الفوضى...
أبواق ال سعود والانحدار الى الحضيض
التعليم والإحتجاجات.. تناقضات فكرية أم تقييد للحرية؟
بين الرفض والقبول ..الاتفاق العراقي - الصيني .. ومصلحة البناء *
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك