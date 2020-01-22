المقالات

يوم الجمعة..نحن ذاهبون لأمر تفتخر به الاجيال ..


حميد الحسيني

 

الجمعة نحن ذاهبون إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات لا لأجل أن تكون مليونية بل لنكون جزء من مليونية الخلاص .. سنشارك في تظاهرات تجمع كل المختلفين الذين وحدهم الهم الوطني بفضل الله و مساعي المجاهدين ..

الجمعة سنشارك في مظاهرات ترفض رأس الفساد و الإفساد في كل العالم .. الجمعة موعدنا مع اهم خطوة لإخراج الشيطان الأمريكي ..

عدونا الأكبر أمريكا التي كان لها دور كبير و أساسي في نشر الفساد في العراق و اوضح دور لها من خلال طرد حراس المؤسسات و فتح أبوابها لتكون نهبا للسراق .. و من جهة أخرى امنت أمريكا الحماية لكبار الفاسدين الحاليين و الهاربين و لعل أبرز حالة في هذا الجانب حمايتها لوزير النفط الأسبق أيهم السامرائي الذي اختلس مليار دولار و غادر العراق تحت حماية القوات الأمريكية في انتهاك سافر لسيادة العراق و سلطة القانون و تحدي واضح لإرادة القضاء العراقي ..

توالت و تراكمت الممارسات الأمريكية المستفزة و الكاسرة لهيبة البلد و قوانينه حتى استسهلت جميع الأطراف التجري على القانون ..

نعم بمظاهرات إخراج الامريكان نكون كسرنا قرن الفساد .. و بالمشاركة نؤسس لشراكة عراقية تبنى تحت رأيتها الدولة ..

لن نمنح منصب او ثقة لأحد اذا لم يكن له موقف إيجابي في تظاهراتنا ..

التظاهرات لن تقطع طريق و لن تعطل مؤسسه و لن تهاجم اي عراقي بل ستكون فاتحة خير للانطلاق نحو ميادين العمل و إصلاح الأوضاع و اعمار ما تعرض للخراب .. مكان و دور العراقي الطبيعي هو في بناء حضارة و دولة يحسب لها حساب و تسجل رقما صعبا يغضب العدو و يفرح الصديق .. التظاهرات ستكون اعلان مباشر عن الموقف من الامريكان و سياساتهم .. التظاهرات ستكون ركيزة التغيير الحقيقي و ستطالب بمحاكمة كل أدوات الشر الأمريكي و القضاء سيكون صاحب القرار في العراق في حسم جميع النزاعات .

موعدنا الجمعة في بغداد لننتصر لدماء شهدائنا و نؤسس لقرار عراقي تفخر به الاجيال القادمة كما افتخرت بثورة العشرين قبل ١٠٠ عام سوف يفتخر العراقيون بعد ١٠٠ عام أخرى بالعشرينيتين .

ـــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أبواق ال سعود والانحدار الى الحضيض
التعليم والإحتجاجات.. تناقضات فكرية أم تقييد للحرية؟
بين الرفض والقبول ..الاتفاق العراقي - الصيني .. ومصلحة البناء *
إدراك ما لا يدرك في إدارة اعلام الازمات: ساحات التحرير نموذجا !!  
أسئلة عن التصعيد الأخير في التظاهرات..!
يوم الجمعة..نحن ذاهبون لأمر تفتخر به الاجيال ..
فشلت الدبابة ... فلجأ الى الارضة ....
زها تشرق في بغداد
المهم أن تتعلم الدرس ..
رفع دعوى جنائية عاجلة ضد ترامب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك