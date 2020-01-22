يوم الجمعة..نحن ذاهبون لأمر تفتخر به الاجيال ..

حميد الحسيني

الجمعة نحن ذاهبون إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات لا لأجل أن تكون مليونية بل لنكون جزء من مليونية الخلاص .. سنشارك في تظاهرات تجمع كل المختلفين الذين وحدهم الهم الوطني بفضل الله و مساعي المجاهدين ..

الجمعة سنشارك في مظاهرات ترفض رأس الفساد و الإفساد في كل العالم .. الجمعة موعدنا مع اهم خطوة لإخراج الشيطان الأمريكي ..

عدونا الأكبر أمريكا التي كان لها دور كبير و أساسي في نشر الفساد في العراق و اوضح دور لها من خلال طرد حراس المؤسسات و فتح أبوابها لتكون نهبا للسراق .. و من جهة أخرى امنت أمريكا الحماية لكبار الفاسدين الحاليين و الهاربين و لعل أبرز حالة في هذا الجانب حمايتها لوزير النفط الأسبق أيهم السامرائي الذي اختلس مليار دولار و غادر العراق تحت حماية القوات الأمريكية في انتهاك سافر لسيادة العراق و سلطة القانون و تحدي واضح لإرادة القضاء العراقي ..

توالت و تراكمت الممارسات الأمريكية المستفزة و الكاسرة لهيبة البلد و قوانينه حتى استسهلت جميع الأطراف التجري على القانون ..

نعم بمظاهرات إخراج الامريكان نكون كسرنا قرن الفساد .. و بالمشاركة نؤسس لشراكة عراقية تبنى تحت رأيتها الدولة ..

لن نمنح منصب او ثقة لأحد اذا لم يكن له موقف إيجابي في تظاهراتنا ..

التظاهرات لن تقطع طريق و لن تعطل مؤسسه و لن تهاجم اي عراقي بل ستكون فاتحة خير للانطلاق نحو ميادين العمل و إصلاح الأوضاع و اعمار ما تعرض للخراب .. مكان و دور العراقي الطبيعي هو في بناء حضارة و دولة يحسب لها حساب و تسجل رقما صعبا يغضب العدو و يفرح الصديق .. التظاهرات ستكون اعلان مباشر عن الموقف من الامريكان و سياساتهم .. التظاهرات ستكون ركيزة التغيير الحقيقي و ستطالب بمحاكمة كل أدوات الشر الأمريكي و القضاء سيكون صاحب القرار في العراق في حسم جميع النزاعات .

موعدنا الجمعة في بغداد لننتصر لدماء شهدائنا و نؤسس لقرار عراقي تفخر به الاجيال القادمة كما افتخرت بثورة العشرين قبل ١٠٠ عام سوف يفتخر العراقيون بعد ١٠٠ عام أخرى بالعشرينيتين .

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