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المهم أن تتعلم الدرس ..


عبد الكريم آل شيخ حمود

 

مرة أخرى الدرس يأتي من إيران...

أحببتها أم كرهتها....هذا لا يهم....المهم أن تتعلم الدرس...

منذ أربعين عاماً وإيران تلاحقها العقوبات و يلاحقها الحصار...

فكانت إيران درساً في تحويل اللحظات المؤلمة إلى انتصارات....

و درساً كيف تبني اقتصاداً مقاوماً منيعاً على العقوبات ....

ودرساً كيف تؤمن بدائلها الوطنية من أصغر الصناعات إلى أعقدها ومن أدقها إلى أكبرها، أمام عقوبات اقتصادية جائرة..

ودرساً كيف تبني ترسانة عسكرية متطورة بالرغم من عقوبات الشرق والغرب ..

ودرساً في العلم والعلوم والبحث العلمي...

ودرساً في الثقافة والفكر

ودرساً في استقلالية القرار أمام قوى عالمية غاشمة ...

أخيراً.... ايران بعد اغتيال قاسم سليماني كانت درساً حتى في الكرامة الوطنية....

إيران درس حقيقي لمن يريد أن يتعلم....

نعم ..

ليس مهماً أن تحبها أو تكرهها... هذا لا يقدم و لا يؤخر مع إيران شيئاً ....

المهم أن تتعلم الدرس ..

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