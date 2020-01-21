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الديمقراطية الغربية والاسلام


سلام دليل ضمد

 

 

لم يقر الدين الاسلامي قانون الديمقراطية فالديموقراطية أو الديموس كراتوس استخدمت في اثينا قبل 2500 عام وتعني حكم الشعب ولكن الحقيقة هي حكم الاغلبية من الشعب عن طريق الانتخاب المباشر أو انتخاب ممثلين عن الشعب وهنا اريد ان اقول ما قالة لاري فلينت ليس من المعقول ان تجمع خمس ذئاب ونعجة وتاخذ رايهم عمن سياكلون على العشاء فهذا المبدأ مرفوض من قبل المشرع الاسلامي الذي اقر مبدأ الشورى ( وشاورهم في الامر ) وخير مثال ذكر في القران الكريم قرية سدوم الذي كانو يأتون الرجال دون النساء ( مثلى الجنس ) فهم اناس اغلبهم لم يحاربوا احدا واهل القرية صوتو بالاغلبية الساحقة على ايتان الذكر دون المرأة فلم غضب عليهم الله وقلب عاليها سافلها وارسل عليهم حجارة من سجيل منضود هل الخلل في القانون الالهي ام في القانون الوضعي فلو رجعنا اللى الدستور العراقي المادة ثانيا باء يقر هذا المبدأ وعليه ان صوت مجلس النواب بالاغلبية على زواج المثليين الذي اقر عام 1989 في الدنمارك فسيكون مباح بالنسبة للشعب او المساواة بين الرجل والمراة بالميراث وعلى هذا وقس .

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