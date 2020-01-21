وجهة نظر..

احمد الجادر

يوم أمس كنت اشاهد البرنامج الذي يقدمهُ الدكتور نبيل جاسم الأستاذ في كلية الاعلام جامعة بغداد وكان الضيف الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف ،دكتور نبيل عرفناه اعلامي متميز جريئ اصبح لهُ نسبة مشاهدة كبيرة في الاونة الأخيرة سيما بعد توقف برنامج بالحرف الواحد ،

وايضا بعد ان تفرغ من الجانب التدريسي في جامعة بغداد وكُلف بتأسيس قناة دجلة مقرها في عمان وبأعتقادي ان مهمة *الاعلامي ان يكون حيادياً غير متحامل ويبحث عن الحقيقة ويوضح للمتلقي الاخبار سيما ذات القضايا التي تهم رأي العام وامور امن البلد *والمصلحة العامة،الدكتور نبيل جاسم يبدو كان متحاملاً بحكم سياسة القناة التي يعمل بها في طريقة ادارة الحوار وكان المفروض علية كمقدم للبرنامج ان لايهين الضيف بااعتباراتٍ عدة منها احتراماً كونهُ ناطقا بأسم القائد العام للقوات المسلحة ويحمل رتبة عسكرية ونعت الضيف بأنهُ بوقاً للسلطة وناطقاً بأسم حكومة القتل وهذا يدل على انهُ متحاملا كثيرا على الضيف وهنا اتسائل اذا كنت تضن ان ضيفك بوقاً للسلطة ولهُ تاريخ غير جيد كما هددتهُ على الهواء مباشرة لماذا تقوم بإستضافتهِ ؟.

وأنك تدعي تمثل الاعلام المحايد اين الحيادية بهذا السلوك،

*الاخلاق العربية توصي بعدم اهانة الضيف مهما كان السبب *،

كنت غير موفقا وغير نبيلاً يا دكتور نبيل في منازلة يوم امس ماهكذا تدار المقابلات الاعلامية هل تعلمت هذا الاسلوب في بديهيات الاعلام ام الصحافة ام انك توصي طلبتك بهكذا اسلوب

يتعاملو ا مع ضيوفهم؟!؟ خسرت الكثير يادكتور نبيل،

اما بخصوص طريقة اللواء عبد الكريم خلف فاايضا كان غير موفق على اعتبار انه عسكري مخضرم ويعي جيداً دروس ضبط النفس ويفترض تدرب عليها كثيرا سيما انهُ ضابطً ركن وايضا هو يعلم ماهو هدف القناة كانت تنقصهُ الخبرة الاعلامية في مناورة الحدث الاعلامي نعم هو خبيرٌ في الشؤون الاستيراتجيه العسكرية وانا اكن لهُ الاحترام لكن في اعتقادي المناورة الاعلامية وكيفية تحمل الاسئلة المستفزة يوم امس كانت غير موفقة كان بالامكان ان تتحدث هدوء أكثر ممزوج بأبتسامة الثقة بالنفس وان لايدخل بمهاترات مع مقدم القناة التي بطبيعة الحال تحمل اهداف سياسية معروفة وهي قناة دجلة الفضائية وتعود لسياسي بارز يخوض غمار الصراع على الساحة السياسية العراقية بشراسة كبيرة وهذا ماشهدناه طيلة الفترة المنصرمة منذ بدأ الاحتجاجات ، اختم مقالي بقول للامام علي علية السلام ليس الشديدُ بالصرعة وانما الشديد الذي يملك نفسهُ عند الغضب

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