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ما هو تعريف الناشط المدني ؟؟!!


قاسم آل ماضي

 

من أتى بهذا المصطلح وماذا يعني؟

دون الخوض بالمعنى الاصطلاحي لكلمة الناشط المدني الذي اختلف اللغويون في ترجمته من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية ولكن لنأخذ معناه الواقعي على الارض والذي ألفناه ولمسناه في الساحة العراقية ، فهو من ضمن المصطلحات الدخيلة على المجتمع وقد صدرها لنا الاعداء كما صدر لنا في الامس القريب ؛ الشيوعية ، والعلمانية وغيرها ، فإن الناشط المدني العراقي يعني في الحقيقة والواقع:

١- رفض الدين وان لا يكون له أي دور في التشريع او إدارة الدولة ، رغم أن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه الكريم:

  (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).

و ( فأولئك هم الظالمون ) .

و ( فأولئك هم الفاسقون) .

٢- نشر الثقافة الغربية بدعوى الحرية والديمقراطية والذي يستبطن نشر الرذيلة والتحلل وطمس هوية المجتمع وعاداته وتقاليده التي تربى عليها.

٣- استقطاب الشباب واستغلال صغر سنهم وعدم خبرتهم في الحياة وحصانتهم لتمرير أهدافه القذرة في اغرائهم بالفساد والمال لحرفهم عن مبادئهم الرصينة واحلالها بمبادىء الاعداء.

٤- الولاء لأمريكا واسرائيل والغرب حتى وان لم يصرحوا بذلك جهلا أو عمدا والعمل على تحقيق أهدافهم .

٥- معاداة أعداء امريكا واسرائيل وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية ومن هنا رأيناهم يركزون على شعار ؛ (إيران بره بره) . فهم من قلب الموازين في المجتمع بحيث صوروا للمجتمع العراقي أن الجمهورية الإسلامية الجارة والتي وقفت معنا في كل المحن انها عدوة ويجب معاداتها وأن لا يكون لها أي وجود في العراق ، بينما حولوا امريكا الغازية المجرمة إلى صديق وان وجودها في العراق ضرورة ويجب أن لا تخرج من البلد. 

٦- معارضة الدولة في كل شيء ومحاولة كسر هيبتها ونخر جسدها وتأليب الشارع عليها بحق أو بغير حق.

٧- انه مدعوم من قبل ما يسمى بالمنظمات الدولية (المزيفة) ومن الذين يسمون كذبا متبرعون والحقيقة انه دعم دولي وكذلك فإنه مدعوم من قبل الاعلام المعادي وقنوات الفتنة المعادية ولا حاجة لذكر الأسماء فهي معلومة لدى الجميع.

استحلفكم بالله هل وجدتم ناشطا مدنيا متدينا ووطنيا حقيقيا وبغير ما وصفته لكم؟

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