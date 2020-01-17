حميد الحسيني

انتهى زمن تلقي الضربات و السكوت ..

امتلاك منظومة صواريخ S400 لا غنى عنه ..

الولايات المتحدة و مشيخات الخليج أكثر من ٥٠ سنة يتفاعلون بمصير العراق و ما أرسلته السعودية وحدها من مفخخات يكفي لدخولنا في حرب ضدها عشرات المرات و اليوم لم يعد لديهم سلطة و سطوة على العراق الا في حدود امتلاكهم طائرات f16 و عليه متلاك منظومة الدفاع الجوي الروسية تجعل طائرات اي عدوان لا قيمة لها ..

نعم مهم توفير الدفاع الجوي كذلك مهم العمل على توفير ترسانه صاروخية قادرة على استهداف عواصم العدو و تحقق هذه الصواريخ توازن يوفر الأمن للعراق ..

انا الحديث عن القوات الأمريكية على الأرض أعتقد مبالغ به فهذه القوات الان لا قيمة لوجودها كمحتلة .. بل هؤلاء الجنود أسرى على أرض العراق.. و حتى لو ازداد عديد القوات الأمريكية لمئات الألاف .. إرادة الشجعان المجاهدين عالية جدا و بتوفر معداتهم و أسلحتهم قادرون على تحويل أرض العراق إلى جحيم ..

صواريخ الگوبنيت عامل حسم في هذه المعركة و المطلوب زيادة مخزون القوات المسلحة من هذه الصواريخ و زيادة أعداد المفارز المتخصصة باستخدامها و زيادة تدريبها ..

أستعدوا للحرب أستعدوا لضرب العدو .. انتهى زمن تلقي الضربات و السكوت .