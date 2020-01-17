المقالات

أستعدوا للحرب ..


حميد الحسيني

 

انتهى زمن تلقي الضربات و السكوت ..

امتلاك منظومة صواريخ S400 لا غنى عنه ..

الولايات المتحدة و مشيخات الخليج أكثر من ٥٠ سنة يتفاعلون بمصير العراق و ما أرسلته السعودية وحدها من مفخخات يكفي لدخولنا في حرب ضدها عشرات المرات و اليوم لم يعد لديهم سلطة و سطوة على العراق الا في حدود امتلاكهم طائرات f16 و عليه متلاك منظومة الدفاع الجوي الروسية تجعل طائرات اي عدوان لا قيمة لها ..

نعم مهم توفير الدفاع الجوي كذلك مهم العمل على توفير ترسانه صاروخية قادرة على استهداف عواصم العدو و تحقق هذه الصواريخ توازن يوفر الأمن للعراق ..

انا الحديث عن القوات الأمريكية على الأرض أعتقد مبالغ به فهذه القوات الان لا قيمة لوجودها كمحتلة .. بل هؤلاء الجنود أسرى على أرض العراق.. و حتى لو ازداد عديد القوات الأمريكية لمئات الألاف .. إرادة الشجعان المجاهدين عالية جدا و بتوفر معداتهم و أسلحتهم قادرون على تحويل أرض العراق إلى جحيم ..

صواريخ الگوبنيت عامل حسم في هذه المعركة و المطلوب زيادة مخزون القوات المسلحة من هذه الصواريخ و زيادة أعداد المفارز المتخصصة باستخدامها و زيادة تدريبها ..

أستعدوا للحرب أستعدوا لضرب العدو .. انتهى زمن تلقي الضربات و السكوت .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رد الفعل الامريكي.
لماذا استهداف سليماني في مطار بغداد الدولي..؟
اريد أن اتزوج ايرانية..!
لمحة من تواضع الشهيد ابو مهدي المهندس  
صالح
الفقد وحياشة النصر
للثقافة تحديات جديدة
عن الإتفاق مع الصين...بهدوء، مرّة ثانية
العجز في الموازنة الامريكية واقتصاد الاتاوات ( الاقتصاد العلماني)
دولة الورق.. التي يريدونها لنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك