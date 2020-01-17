عين الاسد... والنسور الامريكية

علاء الموسوي

هل كان هجوماً سيبرانياً ، وما الذي تخفيه امريكا ؟!

ليس من الغرابة ان تخفي امريكا حجم خسائرها في اي من الجبهات التي تخوضها بجنود بائسين وادوات متطورة!

حيث خسرت امريكا آلآف الجنود في العراق وافغانستان كحروب رسمية ومئات الجنود في الحروب الصامتة والعمليات العسكرية النوعية والتدخلات العسكرية التي فشلت لاحقاً

ان المبرر على هذا الاخفاء لاعداد القتلى والمصابين وحجم الاضرار التي تلحق المنشآت العسكرية الامريكية في الشرق الاوسط هي مُداراة للاعلام الداخلي الامريكي وتهرباً من غضب الشارع الامريكي تجاه السياسات الخارجية العسكرية

" فشل...ولكن "

لم يكن ماجرى في عين الاسد مجرد استهداف عابر لقاعدة امريكا لسببين مهمين وهما

ان القاعدة الامريكية توازي قاعدة انجرليك في تركيا

اذ تعد مخزن استراتيجي لامريكا وجيشها في الشرق الاوسط

الضربة الايرانية كانت مركزة جدا وتمثل رسالة عسكرية ومعلومانية مفادها ان

" الوجود العسكري الامريكي هو رهائن مستقبلية بيد ايران"

فكيف ذلك!.

تنتشر حول قاعدة عين الاسد او " الاسد " كما يسميها الاعلام الغربي ما يقرب من ٢٠ طائرة نوع MQ1C Gray Eagles

التي يطلق عليها " النسر الرمادي " سعر الواحدة منها سبعة ملايين دولار مجهزة باحدث تقنيات التتبع واربع صواريخ

" هيلفاير "

قبل ان تنهمر الصواريخ الايرانية على القاعدة

خرجت سبع طائرات من هذا النوع الحديث الذي استُخدم لاول مرة في العراق عام 201‪7

ومن المرجح ان يكون نفس النوع الذي استهدف الشهيدين الهمامين في بغداد

خرج عن سيطرة الامريكان ...!!

وفقدت القوات على الارض اي تواصل خارجي مع السماء

كون الطائرات متصلة بالاقمار الصناعية .....!!

ذلك و خرج الامريكان بكذبة جديدة اكثر مقبولية

وهي ان سبب خروج الطائرات عن السيطرة هو يعود لاحتراق اسلاك في غرف القيادة ، وغرف القيادة تحتوي على ١٧ طيار

حيث قال احد الضباط في تصريح اننا استبدلنا اكثر من " ٥٠٠ متر اسلاك " حتى اصلحنا العطب عند الساعة التاسعة صباحا !!

لنفترض باقل التقديرات ان الهجوم شرع عند ال٢ منتصف الليل واستمر لثلاث ساعات تقريبا( حسب المعلومات)

وصلنا للسادسة صباحاً.

لكي يتم استعادة المواقع والتحقق من الاصابات يتطلب على اقل تقدير ساعة ( نظرا للصور الواردة)

اذا دقت السابعة صباحا

اذا كان حسب زعم الامريكان ان النار وصلت الي غرف قيادة الطائرات فان الشروع بالعمل يكون صعب جدا في ظل الفوضى والدمار الحاصل

وان انزال اكثر من 7 طائرات مسيرة شيء اقرب للمستحيل ضمن التوقيتات المنشورة في التقارير

الامريكان على موعد مع فضيحة تهز اركان العمل الامني الامريكي وتجعل تفكيرهم مستمر في ما حصل على عين الاسد من قبل الايرانيين

وان اكتفاء الايرانيين بهذا الرد " الاولي " يرعب القائمين على القيادة العسكرية الامريكية اكثر من الرد الصاروخي و الهجومات المباشرة

لان امريكا تدرك عسكرياً ما يعني ان تفقد السماء...

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