عبد الكريم الحيدري

لا أتمكن من الكتابة سادتي فالدموع تنهال فقد مررت بهذه الحالة مرات فمرة انتظرت والدي بصالة الإنعاش وأخرى لولدي البكر ميثم بإيران وأخرى لعقيلتي بالهند في حينها بكيت قليلا وتوسلت وتضرعت بالله ان يشفي مريضي

اما اليوم

فدموعي لم تتوقف حتى الساعة ابكي لما جرى لهذا السيد العظيم الناذر نفسه للعراقيين ولكل المؤمنين..

وحينما تَطلع على مواقع التواصل تتخيل كيف لو كانت صالة عملياته في وسط العراق وسمح للناس بالمراجعة كيف سيكون المشهد

لكان مشهد لا نظير له حتى بالاحلام لرجل وسع قلبه لكي يحتوي كل العراق والعراقيين

فالكل كان يترقب قائدهم ومرجعهم ابي محمد رضا

والكل متلهف ليشارك أبنائه واحفاده ويقفوا إلى جانب أبيهم وقائدهم ومنقذهم العظيم وحادي ركبهم القويم

تخيلوا معي المشهد

ساعد الله قلبك سيدنا أبو حسن 💔😥

سماحة السيد محمد رضا دام عزه ينتظر والده قبل خروجه من غرفة العمليات وقد تكللت بالنجاح.

#أبو_محمد_رضا

#محتاجيك

#الشفاء_العاجل

#الشفاء_العاجل يارب