مقترح لإنقاذ الاتفاقية

حافط آل بشارة

اصبح واجبا على الحكومة عقد مؤتمر صحفي اعلامي موسع تدعو لحضوره وكالات الانباء العراقية والاجنبية والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية لقراءة نص الاتفاقية مع الصين والاجابة على اسئلة الصحفيين ، على ان يتضمن متن المؤتمر :

- الجانب القانوني : هل يحق للحكومة توقيع هذه الاتفاقية دون اشراك مجلس النواب ؟

- الاسباب الموجبة للاتفاقية .

- فقرات الاتفاقية (التركيز على القطاعات المستهدفة بالارقام : الطاقة والكهرباء ، الاسكان المدني ، المستشفيات ، المدارس والجامعات ، الموانئ والمطارات ، الطرق والجسور ، شبكة القطارات الحديثة ، البنى التحتية الصناعية ، الزراعة والصناعات التحويلية ، الري والسدود)

- دور الاتفاقية في اعمار العراق اعمارا شاملا. - دور الاتفاقية في معالجة البطالة .

- دور الاتفاقية في تدريب وتشغيل الملاكات الفنية العليا في العراق .

- لماذا تم اختيار الصين لهذه الشراكة ؟

- كيفية التنفيذ والسقوف الزمنية .

- شرح طريقة التمويل باسلوب (النفط مقابل الاعمار) ما هي آلياته وسياقاته ؟

- ماهي الضمانات التي يحصل عليها العراق من الصين للتنفيذ السليم وحسب الاتفاق ؟

- كيف سيتم حماية الاتفاقية من حيتان الفساد والعقود الوهمية والعمولات والتعطيل والافشال.

- كيف تحمي الحكومة الشركات الصينية المنفذة من هجمات العصابات المسلحة التي تقف وراءها قوى التخريب ؟

- لماذا هناك حملة اعلامية واسعة ضد الاتفاقية ومن يديرها ؟

- لماذا بدأ الاتحاد الاوربي يمتدح مؤتمر الكويت لاعمار العراق ويروج له الآن على انه بديل للاتفاقية ؟

يفترض ان يعقد المؤتمر في اقرب فرصة ممكنة لكي يمكن للاعلام والشارع والقوى السياسية الدفاع عن الاتفاقية قبل عرضها داخل مجلس النواب .

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