الحلبوسي مغردا

هادي جلو مرعي

رد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على الإتهامات له وأقطاب في العملية السياسية بالتحضير لإقامة إقليم سني بتغريدة على تويتر جاء فيها:

رسالتي إلى مخلفات العملية السياسية من (الخَرِفين)... لا تزاودوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه، الذين يملكون من الوطنية ما لا تملكونه.

ولا تحاولوا أن تجدوا لأنفسكم (شأنا) بتصريحاتكم ورسائلكم، فلم يبقَ لكم قدر سوى روائح فشلكم التي أزكمت أنوف الشعب.

لاأعرف إن كان السيد الحلبوسي يعني سياسيين شيعة، او طيفا بعينه مقربا من محور العداء لأمريكا الذين أصدروا تشريعا يلزم الحكومة بإجراء سريع لوضع ترتيبات لخروج القوات الأمريكية من البلاد، ثم هم يقودون حملة للترويج ضد مشروع التقسيم، وليس بأفضل من الساسة السنة ليكونوا في وجه المدفع بإعتبار إنهم ربما يقولون: والله ماعندنا خلك نبقى معكم وأنتم ماخذين البلد الى مواجهة خاسرة، وياالله خلينا نروح على إقليم سني يتوافق مع االمنظومة السنية العربية ونخلص من دوخة الراس وسوالف المقاومة، وهل إن الحلبوسي شارك في تلك التحضيرات، أم لم يشارك، وهل هو معني بها، وموافق عليها، وهل إن رد الحلبوسي جاء لإبعاد التهمة عن نفسه، أم إنه بريء فعلا، وغاضب لأنه حريص على وحدة العراق، وسلامة أراضيه؟

تقسيم العراق قد يؤذي المنطقة برمتها, ويحولها الى جغرافيا مجزاة ضعيفة, يتحكم بها الإسرائيليون والدول الكبرى التي ترعى مصالحها بطرق مختلفة، وإذا ماكان البعض يرى إن تقسيم العراق مفيد لدول كإيران والسعودية فهو واهم لأن فيروس التقسيم سهل الإنتقال من جغرافيا الى أخرى، وسيحول المنطقة الى جسد هزيل غير قادر على الحركة والفعل.

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