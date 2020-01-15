ملاحظات عن اتفاقية العراق والصين...

عادل الركابي

مفهوم الدولة يعني وجود شعب وأرض وسلطة تمارس اختصاصاتها باسم الشعب وهذه السلطات تشمل الحكومة التي يقع على عاتقها ادارة شؤون البلد والبحث عن مصالحه وهناك السلطة التشريعية المنتخبة التي مهمتها التشريع والرقابة على اداء الحكومة ومسائلتها عن أي اعمال غير قانونية او فيها هدر للمال العام .. هذا مفهوم مبسط لمفهوم سلطات الدولة .. وسؤالي هل العراق مختلف عن هذا المفهوم العالمي للدول واختصاصات سلطاتها ..

ومالذي يجري هذه الأيام أكيد كلكم تسمعون عن اتفاقية العراق مع الصين لماذا هذه الضجة ولماذا الكل يتكلم المختص وغير المختص وكل البرلمانيين المحلل يتكلم والسياسي يتكلم والفنان والإداري والإعلامي ومواقع التواصل تحترق بالحديث والتحليل وهذا يقول انتهى العراق وضاعت ثرواته وذاك يقول اكبر سرقة بتاريخ العراق ووووو... والعجيب الغريب ان اخرين وأيضا من اصحاب الاختصاص وأيضا من البرلمانيين وغيرهم الكثير يقولون بان العراق سيصبح جنة الفردوس ونرى بلدا اخر بمصاف الدول المتقدمة وسيصبح وجه جديد لبلد ينهي محرومية ومظلومية هذا الشعب .. وأشير هنا لبعض الامور:

١- ان من وقع الاتفاقية هي الحكومة برئيسها ووزرائها وخبرائها مثلما تعمل كل حكومات الدول ولانسمع لاحس ولانفس في هذه الدول فلماذا نختلف عن الكل

٢- لماذا الجميع ينقد ويحلل ويهاجم او يمدح ويبارك ويصفق لماذا هذه الفوضى التي لامثيل لها أين ستوصلون البلد وكيف تتجرأ دولة على التفاهم او التعاقد مع الدولة العراقية

٣- مجلس النواب ولجانه والسادة الأعضاء هل يجوز ان تطرح مثل هذه المواضيع في الاعلام أليس دوركم اذا كان عندكم شكوك او عدم وضوح في هذه الاتفاقية استضافة جميع الوفد الذي ذهب للصين والاستعانة بالخبراء والمختصين والجلوس خلف الأبواب ومناقشة كل بنود الاتفاقية وبيان سلبياتها ان وجدت وإيجابياتها ومردوداتها على الشعب والاقتصاد العراقي والخروج بنتيجة حاسمة وقاطعة بالمضي بتنفيذ الاتفاقية او التخلي عنها وان تبين الأسباب بوضوح ومهنية وصدق وجدية وحرص على حاضر البلد ومستقبله..

مع الأسف فقدت مؤسسات الدولة مكانتها ودورها واختلط الحابل بالنابل ولم تعد الناس تفهم مايجري وهذا كله ضرب وتهديم للقرار الحكومي او البرلماني وفقدان لمصداقية الدولة أمام الدول الأخرى وتشويش على المواطن وجعله في دوامة ونفق مظلم ونشهد انقساما وقد يكون تسييسا لكل شيء فإلى أين ذاهب البلد وأنا لله وإنا اليه راجعون

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