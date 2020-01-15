المقالات

الذهاب للمجهول تهديد لوجودنا


غازي العدواني

 

إن غياب الاجهزة الأمنية وتنصلها عن القيام بواجب المراقبة والمتابعة والحساب لافواج مكافحة الدوام يقع على عاتق الدولة والحكومة ..

فأين جهاز الأمن وأين جهاز المخابرات وأين استخبارات الجيش والشرطة وماذا تفعل وزارة الأمن الوطني وكل المعنيين بحفظ الأمن ولماذا يقف اغلبهم موقف المتفرج والجوكرية والبعثية وخدمة الاجنبي تعبث بالأمن القومي العراقي وتشيع الخراب والحرائق التي يشعلونها في صروح العلم..؟

* ولماذا لا يولي احد منهم أية اهمية ويتصدى لمثل هذه الافعال ؟

ام ان اهل الاجندة التخريبية وجدوا الفرصة الذهبية للذهاب بالعراق الى الفوضى لتسقيط الحكومة وإفشال الاتفاق مع الصين لارضاء امريكا كونها زعلانة وغاضبة لقرار خروج قواتها من العراق..

* لقد اصبح العراق مسرحا يتقبل اي سيناريو يزيد الازمات

ويصطرع فيه المتخاصمون من الداخل والخارج وهو فاقد للسيادة وادنى مستوى من الحس الوطني لتنبري العشائر وتأخذ على عاتقها بسط الأمن

فإلى أي درك سيصل بنا صعاليك السياسة واين دور احزاب السلطة التي تعمل مثل النعامة ويغرزون رؤوسهم في وحل الهزيمة والتنصل عن مسؤوليتهم الوطنية ام انهم حريصون فقط على المكاسب والمناصب ولا يهمهم ضياع العراق أوحمايته من انياب الوحوش التي تقف على حدود الشر المتربصة بنا..

* إن مسؤولية الأمن يجب ان تبدأ من المواطن البسيط وان نشد الاحزمة لحماية الوطن بالحد الادنى من الحس الامني واستشعار المخاطر المحدقة به

* إن الذهاب للمجهول هو تهديد لوجودنا ومسخ للهوية الوطنية وضياع لهيبة الوطن وكرمة الشعب..

إنه لشيء مؤلم ان نرى هذا الوهن والضعف الذي ينتاب الدولة والحكومة والوطن والشعب والظرف الحرج الذي ينذر بالاسوا في قادم الايام وانا لله وأنا إليه راجعون....

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العلاقة مع الصين؛ عقود بناء وليس إتفاق سياسي..!
ماذا تعرف عن البوق الجوكري (نزار حيدر) ؟؟!
مَنْ يصدق أن أمريكا دولة مؤسسات؟!
ملاحظات عن اتفاقية العراق والصين...
الجنوب يحترق ،ونحن عنه غافلون
الذهاب للمجهول تهديد لوجودنا
نفسي أسدأك يزنكلوني!!
من هم المعترضون على التظاهر ضد القوات الأمريكية؟!
خامنئي من قتل سليماني ..!
مواصفات من سيكون رئيس وزراء العراق القادم                           
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك