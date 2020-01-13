المقالات

ماذا بعد .... اقرار قانون الانتخابات؟!


يوسف الراشد

 

 

لايمكن من تحقيق المطالب المشروعة للشعوب الحرة المنتفضة في جميع بقاع العالم على الظلم والظالمين ما لم تراق الدماء الطاهرة وهذا ما حصل للمتظاهرين السلميين في العراق فبعد مضي مايقارب اكثر من الشهرين على انتفاضة اكتوبر الخالدة حتى بانت ملامح النصر لشباب العراق صانعي المستقبل تلوح في الافق ففي يوم الثلاثاء 24/12/2019.

 وبغياب ومقاطعة المكون الكردي لجلسات مجلس النواب فقد صوت اعضاءه الحاضرون على قانون الانتخابات المعدل الجديد وخلال  جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول  وأن هذا القانون يشمل 50 مادة  تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل والغاء بعض الفقرات اثناء التصويت بجلسة علنية وبرئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي وبهذا الانجاز فقد تحققت مطلبين من مطالب المتظاهرين اولها اسقاط الكابينة الحكومية لحكومة السيد عادل عبد المهدي والتي لم يمضي على تشكيلها عام واحد والتي اصبحت الان حكومة تصريف اعمال والمطالبة بتشكيل حكومة اخرى بدلا عنها والمطلب الثاني هو اقرار قانون الانتخابات بصيغته الجديدة.

 والحق يقال فان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف التي تعتبر صمام الامان ومن خلال خطبها المتكررة وعلى لسان ممثليها في كربلاء المقدسة تطالب  بتشريع قانون عادل ومنصف للأنتخابات يضمن الحقوق لكافة ابناء الشعب بمختلف اديانهم والوانهم ومعتقداتهم ومناطقهم وهي تراقب الاحداث السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وتبدي ملاحظاتها وتوصياتها ولا يهمها غير مصلحة  ابناء هذا الشعب بقدر ما تعتني بأداء دورها الأبوي الراعي لمصلحة ابناء العراق  وحرصها وتضامنها مع المحتج الذي يطالب بحقه المغتصب دون أن تنحاز لجهة دون جهة أخرى.

 وهي تؤكد على مطالب مهمة لو اجتمعت الكلمة عليها فأنها ستكون كفيلة بأنهاء حقبة مظلمة من حقب الفساد والتسلط الذي مارسته الأحزاب طيلة السنوات السابقة فكانت المطالبة وبقوة بتشريع قانون عادل للأنتخابات  يعيد ثقة المواطنين بالعمليّة الانتخابيّة ولا يتحيّز للأحزاب والتيّارات السياسيّة  ويمنح فرصةً حقيقيّة لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية  وان الشعب هو مصدر التغيير  واستبدال الوجوهٍ القديمة بوجوه جديدة .

إنّ إقرار قانونٍ لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه وعلى المتظاهرين السلميين تكملة المشوار والضغط بالاتجاه المعاكس لاإقرار قانونٍ جديد للمفوّضية التي يُعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات  بحيث يُوثقُ بحيادها ومهنيّتها وتحظى بالمصداقيّة والقبول الشعبيّ والجماهيري والحمد لله فان ( الحق اذا كان وراوه مطالب فانه سيسترد) وهاهم ابناء  الرافدين قد هبوا شيبا وشبابا كبارا وصغارا في ساحات الاحتجاج يطالبون بحقوقهم المشروعة .... فكانت ثماره تقطف واحدة تلو اخرى وما اقرارمشروع الانتخابات الا ثمرة تلك الجهود ليرى النور  .

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القتل العشوائي والمشاركة الجماعية بالقتل ليست من الدين
جمهورية الخوف
الأثر  القانوني المترتب على  إتفاقية  الصين .
لا وقت لصعود التل ..!
ماذا بعد .... اقرار قانون الانتخابات؟!
بين الأبراج والسيادة!
هل يحتاج انحـراف التظاهرات إلى دليل؟!
لماذا الاعمار مقابل النفط يغضب امريكا؟
اميركا تبدأ بافشال اول محاولة لاعمار العراق
بعض المعلومات عن اتفاقية الصين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك