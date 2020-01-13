بعض المعلومات عن اتفاقية الصين

جواد ابو رغيف

اتفاقية ألأطار المالي بين العراق والصين ... النفط مقابل البناء

- فلسفة ( النفط مقابل البناء ) يشكل استقطاع جزء من واردات النفط لتذهب في مسارات صحيحة عبارة عن مشاريع بنى تحتية عابرة للمحافظات او داخل المحافظات تشمل الطرق السريعة والموانئ والسكك الحديد ( القطار السريع ) والصحة ( المستشفيات ) والتربية ( المدارس ) والاتصالات والصناعة ( المدن الصناعية ) والزراعة ( طرق الري الحديثة وهدف زراعة 10 مليون دونم جديدة ) والطرق الحلقية في بغداد والبصرة وبقية المحافظات والمترو والقطار المعلق وانتاج الغاز والنفط ومشاريع الكهرباء .... الخ .

- ألأتفاق لا يشكل اية قروض على العراق مادام العراق ملتزم بالتزاماته النفطية مع الصين وانما هو ائتمان صيني بضمان حصة بسيطة من النفط لكي تعمل الشركات الصينية دون خوف بغطاء مؤسسة دعم الصادرات ( SINOSHORE )

- الشركات الصينية تدخل جولات تنافسية حول المشاريع العراقية ضمن معايير السوق ليختار العراق افضل المواصفات والأسعار واعلى التكنولوجيا باشتراط شركات غربية فيما لو تطلب اضافة تكنولوجيا عالية ومتقدمة .

- ألأتفاق يمتد الى 20 سنة ويمكن زيادة الصادرات النفطية المخصصة لهذا الغرض لتزيد عن 100 الف برميل يوميا .

ألأتفاق الأطاري المالي مع الصين حول التمويل السلس ابعد العراق عن القروض المباشرة واعتمد جزء بسيط من صادرات العراق النفطية الى الصين كضمانة مقابل الضمانات التي قدمتها الصين من خلال مؤسسة دعم الصادرات ( SINOSHORE ) ,,, النفط هو سبيكة الذهب التي تجعل من الشركات الصينية وشركائها اصحاب التكنولوجيا العالية ان يباشروا اعمالهم في العراق دون خشية من اي تقلبات سياسية او اقتصادية .

- يتخلص ألأفاق بتسلم صافي عوائد النفط التي ستخصص لتمويل مشاريع الإعمار التي يجري التعاقد عليها بموجب اتفاق إطار التعاون مع أفضل الشركات الصينية في مجال البنى التحتية أو غيرها وتقررها الحكومة العراقية , أي ايداع ما قيمته١٠٪ من صافي عوائد صادراتنا الشهرية إلى الصين في هذا الحساب، وهي القيمة المخصصة لتنفيذ الاتفاق ضمن آليات تصدير محددة ولشركتين صينيين حكوميتين معروفتين وبصادرات نفط يومية وبنحو ١٠٠ ألف برميل يومياً وتصدر مناصفة لهما ( العراق يصدر مليون برميل يوميا الى الصين , وهي تطالب بزيادة الكمية ) .

هذا النموذج يمكن ان يطبق مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند التي ترغب جميعها في مشاركة العراق في اعادة الأعمار من خلال نموذج مالي قابل للتطبيق .

- كانت رسالة العراق واضحة للأصدقاء الصينيين من ان القيادة العراقية جادة هذه المرة وهي تتعامل مع (صديق موثوق به يقف معكم عند الشدائد كما عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ ) الذي وصف زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الصين :- اعتبر ان الزيارة ناجحة بكل المقاييس وقد حققت اهدافها , وهو يشكر العراق لدخوله في مشروع ( الحزام والطريق ) الذي يربط الصين او الشرق عموما بالعالم الغربي عبر العراق باعتباره اسهل واقصر الطرق الرابطة بين الشرق قديما و حديثا

- مبادرة ُ ( الحزام والطريق ) الذي اصبح العراق جزء منها كشف عنها الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر ثم في أكتوبر من 2013 خلال زيارات إلى كازاخستان ثم الى أندونيسيا وقد كان التركيز على الاستثمار في البنية التّحتيّة، والتّعليم وصناعة مواد البناء، و شبكات السّكك الحديديّة والطّرق السّريعة، والسّيارات والعقارات، وشبكة الطّاقة والحديد والصّلب, وتغطي هذه المبادرة أكثر من 68 دولة من بينها العراق وبلغة ألأرقام فهي تشمل 65٪ من سكان العالم، وَ 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول الكوكب ..

- ولأن الأتفاقية مهمة وغير مسبوقة و يتوقع لها النجاح في بناء العراق قبل ان تبدأ فقد تعرضت الى حملة من الأكاذيب وترويج الإشاعات وغيرها وهو ما يدل ان اعداء العمل لم يجدوا شيئا ينتقدوه فبدأ بخلق قصص غريبة ليس لها وجود ثم تحول ألأمر الى احدث فوضى مقصودة داخل العراق ولم يكن صدفة ان تحدث كل ألأحداث المؤسفة ألأخيرة في نفس يوم سريان ألأتفاقية وكأنما هي رسالة واضحة للعراقيين .

- كان مخططا في 17 نوفمبر 2019 ان ينعقد الملتقى الموسع لأكثر 40 شركة صينية كبرى في بغداد ولمدة 4 ايام وبمشاركة الشركات العراقية والجامعات والوزارات والمحافظات , لكن تم تأجيله بسبب ألأحداث ألأخيرة وتم لاستعاضة عنه بلقاءات صغيرة وورش عمل مختلفة ..

- سيتابع ألأتفاق الأطاري لجنة مشتركة عراقية صينية تحت اشراف رئيس الوزراء في البلدين بشكل مباشر , ويفترض بالوزارء والمحافظين ان يبدأو ورشهم من اليوم لأكمال المتطلبات العملية للمشاريع وان يتم ذلك بعيدا عن الروتين والبيروقراطية حيث لا مجال لضياع الكثير من الوقت بعد هذا ألأتفاق المهم

- كانت اهم نقطة هي زيارة ميناء شانغهاي الذي يفترض ان تقوم نفس الشركة ببناء ميناء الفاو الذي يشكل عقدة نقل رئيسة لطريق الحرير الجديد الذي يربط الشرق باوربا مرورا بالعراق ألأمر الذي قد يسبب ضمور النشاط في موانيء مهمة في الخليج .

- قد يكون انشاء ميناء الفاو هو اخطر نقطة في ألأتفاق , ألأمر الذي يؤثر على موانيء ألأمارات وقد يحولها الى اطلال بمدى عشرة سنوات لان طريق الحرير يمر من خلال العراق ..

- سبق للامارت ان ساهمت باسقاط حكومة نواز شريف بسبب اتفاقه مع الصين انشاء ميناء ( جوادر ) الذي يؤثر على ميناء دبي باعتباره نقطة محورية في التجارة بين الشرق والغرب لكن ميناء الفاو سيكون المؤثر ألأكبر الذي يهدد موانيء ألأمارات لان سيكون نقطة الألتقاء والأنطاق نحو اوربا ...

ويعتبر الميناء أكبر ميناء عميق في العالم، وقد قام بمناولة 18 مليون حاوية عام 2018 ,وتصدر الصين أكثر من 40% من صادراتها عبر هذا الميناء وتمر 10% من التجارة عبره و الميناء يعمل اوتوماتيكيا بشكل كامل وقد كان لنا مع شركة مهمة ترغب في بناء الفاو ولها ملف كامل في وزارة النقل العراقية , وهي نفس الشركة التي نفذت تطوير ميناء شانغهاي الكبير , ووصلت ارباح شركة ميناء شانغهاي التي تدير الميناء الى 5.25 مليار دولار امريكي .