احب ابناء بلدي

🖋الشيخ محمد الربيعي

أيها الاحبة ....

تعالوا لننطلق مع الله فإن تنازعنا في شيء فلنرده الى الله والرسول لنكون موضوعيين ،نكون عقلائيين ، لنكون قرآنيين ، لنكون نبويين ، نحن العراقيون تجمعنا قواسم عدة توحدنا فلا نختلف على نقطة واحدة ولايؤدي الاختلاف الى خلاف

توحدوا بحب بلدكم وبحب العراق

(يابناء الجنوب والوسط الشرفاء )

من اجل العراق لانتقاطع لايسقط بعضنا بعضا لانعتدي على الممتلكات العامة والخاصة ويبقى عز بلدنا مرجعيتنا وديننا واسلامنا وقواتنا المسلحة بكل اصنافها والحشد المقدس رمز انتصار الحق على الباطل

نحن منتصرون بما اننا متوحدين وموحدين ،لنتذكر خرجنا وتظاهرنا من اجل [[القضاء على الفساد ]] لم نتظاهر لنوقف العلم او نخرب المؤسسات او نتقاتل فيما بيننا اذن من يريد ذلك علينا صده ومنعه وكشفه لان ليس من المتظاهرين ليس ممن يريد الخير للبلد وانما هذا من صنف{{المنافقين}} علينا اعتماد لغة الحوار والتفاهم والمحبة فيما بيننا واما لغة التسقيط والقاء بالوم على الاخر والتخلي من المسؤولية لن تجدي نفعا ابدا

ايها الاحبة

نحن ابناء عاشوراء والحسين نحن مشاية طريق الحق الى اوسع واسرع سفينة نجاه تجمعنا كلنا ان شاء الله وتوحدنا سفينة ابا الاحرار الامام الحسين ( ع ) فلنهدئ ولنميز عدونا من صديقنا بحب بعضنا بعضا وتقريب وجهات النظر فيما بيننا

(اللهم احفظ العراق وشعبه)