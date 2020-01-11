الحذر من سياسة بن العاص  

🖋الشيخ محمد الربيعي

بن العاص العقل المدبر الى معاوية بن ابي سفيان والتي عبر عنها بالشيطنة حيث استطاع اقناع الناس وانقلابهم بطريقة اتخاذ الحق لخدمة الباطل وقضيةرفع المصاحف والتحاكم بين الامام علي ( ع) وبين معاوية معروفه والتي عبر عنها الامام علي ( ع ) ( كلمة حق اراد منها باطل ) ،واعتمد بن العاص وقتها على جهل المجتمع حيث عندما سأله معاوية كيف نهزم فقار علي ؟ اجابة (بجهل الناس) .

والا اي مجتمع ذلك الذي لم يستطع ان يميز ان الحق هوعلي(ع) وكلاهما معروف اسلامه واصلابه ومواقفه ولكن الظاهر المجتمع ينسى ويتناسى القواعد الحقيقة بالاختيار(علي مع الحق والحق مع علي ) ويتبع (الهوى) هذا الهوى ان ترك من دون الرجوع للقواعد الرصينةاتجه بصحابه نحو الهاوية.

محل الشاهد: استطاع ذلك الماكر التحايل على الحق ورفع شعار بظاهره حق ( لا حكم الا لله )وبباطنه يحمل الخبث،فأستطاع بن العاص ان يقنع الطرف الذي يمثل جهة جماهير الامام علي(ع )( ابو موسى الاشعري ) ان الصراع من اجل السلطه وليست قضية عمق ديني عقائدي ونترك الامة تختار وبنتيجه لنتخلى عنهم ،فصعد عندها من يمثل جهة علي ( ع )وتخلى عن حق صاحبة بينما بن العاص تمسك بمعاوية ورشحه فماذا كانت نتيجه كل هذا :

اولا : ضياع الحق

ثانيا : عدم السماع لراي الحكيم

ثالثا : التقاتل

رابعا : بقاء الباطل،اذن على الامة اخذ العبرة من التاريخ وكما قال الامام علي ( ع )( تعرف الحق تعرف اهله) والله ماوراء القصد