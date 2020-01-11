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افتهمت يا فهيم ..!


ضياء ابو معارج الدراجي

 

من تجي حضرتك العالم في كل شي وتفسر كلام المرجعية بكيفك وتاخذ منها بس كلمة (الاصلاح ) وتجيب وتصفط من عندك وتفصل الاصلاح على ذوقك الخاص،  لا حبيبي غلطان كلش المرجعية نصه كامل وينوخذ كامل قالت المرجعية

" انّ شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية وترجمة هذا الشعور الى مواقف مؤثرة في وضع حل للأزمة الحالية بالاستجابة لمتطلبات الاصلاح وفق الخارطة التي تكرر الحديث بشأنها يشكّل المخرج الصحيح من هذه الازمة لو اريد انهاؤها بنتيجة مقبولة، بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها ابناء هذا البلد في مختلف الجبهات والساحات"

قريت هذا النص الفوك مو لو لا ارجع اقراه وارجع افهمك

عوف المسؤولية لان الكل يعتبر مسؤول

نبداء من (متطلبات الاصلاح )  متطلبات مو طلبات هناك فرق يعني خطوات الاصلاح مو طلباتك انت يا فهيم.

نجي على الوارها (وفق الخارطة التي تكرر الحديث بشانها)

يعني خطة المرجعية للاصلاح التي تحدثت عنها وكررت الحديث عنها مو حديثك انته يا فهيم ولا حديث غيرك لان انته محرف ما تفهم ، يعني ترجع للخطب السابقة للمرجعية وشوفها شكالت واذا ما تعرف شكالت راح اوريك شكالت

اقراه

"وقد أشرنا في خطبة سابقة الى ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية"

يعني الدستور هو الحل مو رافعلي شعار اسقاط الدستور

يعني انتخابات مبكرة حسب قانون إنتخابات يضعه البرلمان الحالي وانت رافع شعار البرلمان لا يمثلني

يعني بحكومة ومفوضية والية مراقبة يختارها البرلمان الحالي حسب الدستور وانت يا مرشح يتوافقون علية تطبل وي البعث وصيح ما يمثلي

اركد شوية وثكل وخلي المرجعية تتعامل مع السياسين واتبع حلها اذا كنت تابع للمرجعية وتايد قراراتها وخطبها واذا ما تابع بعد لا تحجي باسم المرجعية ولا تستشهد بكلامها لانك خارج عنها وعن اتباعها افتهمت يا فهيم

نرجع للمقطع مال خطبة المرجعية الاول في هذا المنشور  ارجعلي وقراه من جديد وين وصلنا  الى (بعد كل التضحيات  الجسيمة)

التضحيات لا توكف لا كلمة تضحيات وتتبسمر وتصيح كالة المرجعية تضحياتكم ، انتم منو اولا ثانيا كمل الجملة بعد الجسيمة نسيتها ارجع حبيبي اقراها

( بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها ابناء هذا البلد في مختلف الجبهات والساحات)

قريتها( في مختلف الجبهات والساحات ) يعني تضحيات معركتنا ضد الارهاب  ومعركتنا ضد داعش ومعركتنا ضد المفخخات والعبوات الناسفة مع شهداء ساحات التظاهر يعني المشمول بالتضحيات الجيش والشرطة والحشد الشعبي  في جبهات القتال اكرر جبهات القتال ثم المدنيين في ساحات التظاهر.

افتهمت يا فهيم

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