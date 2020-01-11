من هم الغرباء ؟!

علاء الموسوي

بغض النظر عن الحدود الملتصقة مع امريكا، يجمعني مع الاخوة الامريكان تاريخ طويل جدا

فان كريستوفر كولومبوس كان جعفري، وقد اكتشف قارة امريكا ببركة دعاء الامام الصادق!!

وايضا كان ابراهام لينكولن من العشائر الحجازية الاصيلة، التي سكنت شبه الجزيرة العربية!

جورج واشنطن هو الاخر تجمعنا به روابط وثيقة، فهو اول من امر ببناء الجوامع و الحسينيات في بغداد!

كما ان الشعب الامريكي شعب ذو علاقة جيدة جدا مع الشعب العراقي، حيث يمكن للعراقي المسافر الى امريكا، ان يسكن في اي بيت يشاء وياكل من الطعام الامريكي دون الشك والريبة.

ترامب ليس غريبا عنا، فهو يعود الى عشائر الجنوب ربما تميمي او مالكي او خاقاني.

هناك في امريكا مراقد مقدسة يزورها العراقيين دائما،ً مثل معبد سي لاي و و معبد عمانؤيل ومعبد سولت ليك في يوتاه!

كذلك يتوافد سنويا قرابة مليوني مواطن امريكي، عند قبر الامام الحسين عليه السلام في كربلاء، والنجف و الكاظمية يهتفون " لبيك يا حسين "

#اطرودا_الغرباء