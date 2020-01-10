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حروب الجيل الرابع..الرد الايراني من وجهة نظر امريكي


 

سلام دليل ضمد

 

 

يعتبر الامريكيون الحكومة الإيرانية متخصصة بحروب الجيل الرابع بالرغم من تطور المراحل كالحرب السيبرانية والجيل الخامس للحروب وهي احتلال العقل بدل الارض فأنت من سيتكفل بالنهاية لأحتلال ارض  أو تنفيذ ما يريده شخص آخر  تعتبره عدوا لك . ما تعرفه قوى الاستكبار العالمي ومن استقطبتهم تلك القوى أن إيران لم تغادر مرحلة الجيل الرابع لسببين مهمين الأول المساحة الرمادية الكبرى فأمريكا واتباعها لها مصالح في كل العالم وهذا ما لا تستطيع امريكا تأمينه والحفاظ عليه

والثاني تعتبر أمريكا أن إيران لديها خلايا مدربة في اغلب مناطق العالم لذلك طالب دونالد ترامب أن يكون الرد بمستوى القائد الشهيد سليماني

وهذا دليل واضح على أن ترامب متأكد أن الرد قادم لا محالة ففي عام ١٩٨٣ تمت مهاجمة السفارة الأمريكية في بيروت وقتل على إثرها ٦٣ اجنبي اغلبهم من الامريكين اتهمت أمريكا حينها حزب الله والحكومة الإيرانية ثم وفي نفس العام اتهمت أمريكا اسماعيل عسكري المنتمي للحرس الثوري مهاجمة مقر المارينز بعملية انتحارية نجم عنها مقتل ٢٤١ من جنود المارينز وإصابة أكثر من ١٠٠ آخرين  هذا وبالإضافة إلى تفجيرات بوينس آيرس على الجمعية التعاضدية اليهودية الذي نجم عنه مقتل ٨٥ يهودي وجرح المئات عرف حينها بتفجير آميا اعتقل بعد عشر سنوات السفير الايراني هادي بور وتمت ادانة سلمان رؤوف عام ٢٠١٩ الذي يعتبر الذراع الأقوى لحزب الله في أمريكا الجنوبية ومسؤول عن تفجيرات تشيلي وبيرو هذا إذ لم نعود لقضية الطائرة ارنا ٦٥٥التي كانت تقل  الحجاج من  مطار بندر عباس وقبيل وصولها لنقطة مولست أطلق عليها صاروخين من السفينة الاميركية uss  فأسقطت واستشهد كل من فيها وكان عدد الركاب والطاقم ٢٩٠ راكب وبعد فترة وجيزة جدا سقطت الطائرة بان ام ١٠٣ الشهيرة بطائرة لوكربي بحادث تفجير داخل الطائرة قتل على إثرها ٢٥٩ راكب قرابة ال ٨٠ منهم ضباط من أجهزة الاستخبارات و١١ مدني من مدينة لوكربي اتهم على إثرها المقرحي الليبي وحكم مدى الحياة ولكن التقارير تشير إلى تورط الخريسات واخرين تقف إيران خلفهم

لم تحرك أمريكا اي ساكن لأنها تعلم جيدا أن ما تفعله إيران هو عبارة عن رد فعل لا فعل فتفجير بوينس آيرس كان ردا على مقتل السيد عباس الموسوي .

 أكرر التحليل والتقارير أحادية الجانب (الجانب الأمريكي ) ولم تعترف الجمهورية الإسلامية بأي من ما ذكرت  لكن ما اتضح للجميع بالتصريح الصريح زمن اضرب واهرب قد ولى وسيكون الرد مباشرا وواضحا وسريعا وغير متسرع

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