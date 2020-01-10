المقالات

ترامب يهدد العراق !!


طالب الأحمد

 

انه يجسد شخصية الغربي المتغطرس الذي يرى نفسه سيد العالم وان كل ماهو غير أميركي وغير غربي يندرج في قائمة المجتمعات البدائية غير المتحضرة التي تستحق الإبادة.. حقده شمل حتى سلفه أوباما لأن الأخير ترجع اصوله الى الاسلام والمجتمعات التي يصفونها بالبدائية.. لكن ترامب ينسى ان عمر التحضر في بلاده لايتجاوز حتى ١٠٠ سنة وإلى وقت قريب كانت العنصرية ثقافة سائدة في أميركا على طريقة عرب الجاهلية الأولى في احتقار البشرة السوداء..

ترامب يعلم جيدا أن العراق قلب امبراطورية اسلامية نشرت العلم والثقافة والفكر والفن في العالم وليس الموت والدمار..استمع زميله الجمهوري بوش لنصيحة برنارد لويس بتدمير هذا القلب لكي يركع بعدها العالم الإسلامي كله لسطوة الغرب ويتبنى حداثته الالحادية..والعالم كله يعرف باقي القصة وماذا أثمرت نصيحة المستشرق اليهودي..

طبعا لاجدوى من الحديث مع ترامب مادام يرى نفسه الرب الأعلى..ولكني أتمنى عليه ان يقرأ ابسط كتاب مترجم عن الاسلام في مكتبة الكونغرس ليعلم ان كل اهرامات الجبابرة تصبح في لحظة مثل رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف..وتلك سنة الله تعالى التي لن يقدر ترليون ترامب على تغييرها.

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءة في فنجان وطن..
حروب الجيل الرابع..الرد الايراني من وجهة نظر امريكي
ترامب يهدد العراق !!
اتقوا الفتنة
لا تُحَمِّلُوا المرجعية ما لا تعلمون
من المسؤول؟!
عن أمريكا وعقوباتها وحصاراتها ومصلحة إسرائيل.
الغول الامريكي يستعجل المواجة مع الحشد الشعبي
عن أمريكا وعقوباتها وحصاراتها ومصلحة إسرائيل.
مرثية الصبر..مرثية الفجر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك