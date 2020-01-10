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باب الى الفرج العقوبات الاقتصادية


علاء الموسوي

 

يتحدث البعض عن لائحة عقوبات ستفرضها الخزانة الامريكية على العراق بشكل عام بعد ماجرى مؤخرا امام السفارة الامريكية ردا على تجاوز امريكا على ل ٤٥ و ل ٤٦ في الحشد الشعبي.....

اذا حدث ذلك في الاشهر القادمة فانها فرصة كبيرة للافلات من مخلب الشركات الامريكية التي تخدم السياسة الامريكية قبل كل شيء والدخول في بيئة العراق الاقتصادية الجديدة الدخول في الشرق اقتصادية سيحتم التعاون على الشركاء التعاون الامني لحماية الشركات

وهذا بحد ذاته مكسب امني استراتيجي لكل من العراق سوريا ايران وكذلك سيقوض فرص قدوم الإرهابيـ.ين الاسيويين الى العراق وسوريا بالتعاون مع الصين ماليزيا اندونيسيا

وعلى الصعيد الاقتصادي فان خبرات ايران ، الصين ، اليابان ، روسيا عسكريا ومعلوماتيا كلها ستحول العراق الى ساحة منافسة اقتصاديا لسرعة الانجازات والمشاريع الضخمة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطن عكس ما كان عليه في ظل هيمنة الشركات الامريكية التي تاخذ النفط والمال وتوكل المهمة لمقاولين فاسدين وتجعلهم لقمة للعصابات والمافيات...

اذا ان العقوبات الامريكية ستدفع العراق الى احضان الشرق المتعاون بعد ان كان تحت هيمنة امريكا التي لا تهتم الا لمكاسبها....

لا يتوفر ذلك في حال كانت هناك حكومة ضعيفة او غير قادرة على حماية الشركات والتي ستجتهد امريكا في محاربتها امنيا على ارض العراق

ولا استبعد عودة الانفلات الامني والمفخـخات والكواتم مالم تكن هناك سيطرة امنية صارمة على الشارع العراقي وتعاون مشترك استخباري للاحاطة باقتصاد الدولة...

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