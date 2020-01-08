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يا سيادة الرئيس..!


عبد الكريم الجيزاني

 

نعم تجنيب المنطقة ويلات الحروب لكن اميركا عندما تحتل بلد مثل العراق عليها ان تحسب حسابها

1-لدى اميركا القدرة العسكرية والإمكانات المادية لحماية قاعدتها التي فرضتها على الأرض العراقية وهذا لا يحمل العراقيين اية مسؤولية عن إصابة قاعدتها.

2-بنيت القاعدة غصبا عن الحكومة العراقية.

3-لا توجد اتفاقية بين الحكومة العراقية والحكومة الاميركية لحماية القواعد الأجنبية في الأرض العراقية.4-المفروض حلف النيتو هو من يتحمل مسؤولية حماية القواعد العسكرية التابعة له والمفروضة على الحكومة العراقية والحكومة العراقية لم تضع حجرا واحداً في بناء هذه القاعدة .

5-للحقيقة ان جميع مكونات الشعب العراقي عربا كردا تركمانا اقليات يرفضون بناء اية قاعدة اجنبية على ارضهم بل ويفرحون عندما تتعرض لهجوم .

6-الشعب العراقي يعتبر بناء قواعد اجنبية على الأرض العراقية دون موافقة حكومته يعتبر احتلالا واستعمارا ويشكل تهديدا للوطن وخرق للسيادة الوطنية.7- ما هكذا ياتورد يا سعد الإبل فيا سيادة الرئيس علينا ان نحمي العراق ولا نحمله جريرة البلد الذي بنى قواعده العسكرية في بلد يبعد عن اميركا عشرات الآلاف من الكيلو مترات .

8-الأفضل والأنجع لاميركا ان ترحل بقواتها عن ارض العراق وتبني قواعدها في المحيطات .

9-يا سيادة الرئيس ليكن الدفاع عن وطننا هو الهم الأول وليست اميركا ومن لف لفها .مع الاعتذار لسيادتكم سيادة الرئيس .

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