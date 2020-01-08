عاجل : مصدر مطلع يكشف عن سبب قصف ايران للقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل
المقالات

إعترف أنت مواطن متنمر


هادي جلو مرعي

 

ينادي العراقيون فريقهم الوطني بكرة القدم ( أسود الرافدين ) وهي كناية عن القوة والإقدام، وصار العالم كله يسمي لاعبي العراق بهذه التسمية التي تليق بهم، وهم يقدمون مستويات متقدمة في مباريات كرة قدم في بطولات مختلفة، وإلتصقت التسمية بهم.

ظاهرة التنمر عالمية، وهي تصيب الصغار والكبار وطلاب المدارس، وتأخذ أشكالا مختلفة تتراوح بين التحرش الجنسي والضرب باليد، والألفاظ القاسية التي تصدر من أشخاص نتيجة الشعور بالقوة، ولكنها في الحقيقة تعبر عن عدم توازن نفسي وأخلاقي وتربوي لأن الأسوياء لايكونون بحاجة الى مثل هذا السلوك، وهي أيضا نتيجة لخراب المجتمعات، وضعف الحكومات، والأوضاع الإقتصادية المتردية التي تنعكس على واقع الناس العاديين الذين يفشلون في لجم صغارهم عن ممارسة الأفعال السيئة، والتعدي على الآخرين في المدارس والجامعات والدوائر الرسمية، وفي الأماكن العامة والشوارع.

التنمر ظاهرة تنتشر في العراق بشكل مثير للقلق، وتحولت الى سلوك يومي يمكن ملاحظته على الأفراد والمجموعات، وعلى شكل ألفاظ قاسية، وتسلط من الصغار على الكبار، ومن فئات إجتماعية على أخرى، ويمكن ملاحظة ذلك في سلوك بعض العشائر، ومجموعات التجار والسياسيين والموظفين والمسؤولين التنفيذيين وطلاب الجامعات والمدارس، حتى بدا واضحا إن العراق اليوم ساحة لممارسة القوة غير القانونية. فلا يمكن التأكيد على دور القانون في البلاد، حيث لايعترف به العام والخاص، ويتجاوزه الناس لتلبية مصالحهم الخاصة، وهناك خروج عن التقاليد المعروفة، سواء كانت تقاليد سلوك، أو تقاليد عمل وعادات وثقافة وعلاقات إجتماعية معروفة.

هناك مشاكل إقتصادية تضرب العراق، ومشاكل أمنية، وخلافات عميقة في السياسة جعلت الكثير من الناس يعيشون في ظروف صعبة ومعقدة للغاية، وعانت فئة الشباب من تلك التداعيات، ولذلك كان طبيعيا أن تجد ظاهرة التنمر وهي تضرب تلك الفئة، وحتى المثقفين من الشبان الذين يفرضون آراءهم وتوجهاتهم بعنف وبقوة، سواء بالكلام، أو الإصرار على الموقف، وحتى بالتجاوز اللفظي والضرب، ويتحول الكبار الى أسرى في عهدة الصغار نتيجة إختلال في التوازن المجتمعي المعتاد الذي يتحول الى الفوضى، وسيطرة فئة على حساب أخرى، ولايكون للقيم المعتادة في التربية والتعليم والأخلاق دور يذكر، بل تتعدد المفاهيم والرؤى، وتختلف التوجهات، ويكون الناس في حال من الضياع.

وهل من ضياع أكبر من هذا؟

ربما هناك ماهو أسوأ في القادم.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعترف أنت مواطن متنمر
علاقات الصداقة الامريكية العراقية من ٢٠٠٣!!
العراق و العقوبات..بين الحقيقة و المبالغة و التهويل...؟
الوداع المهيب .. قرآءة
تغيير اللعبة بعد قرار الطرد
الطرف الثالث يكشفه القران الكريم
المفهوم الحقيقي لاتفاقية الاطار الاستراتيجي الامني.
العقيدة والوطن بين العراقي والايراني
من هو الاقوى ؟!
استشهادهم ثباتنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
احمد : يارب بحق ناصية الحسين عليه السلام عندك وبحق كرب الحسين وخضابه احفظ قادتنا وحماتنا وانصرهم على القوم ...
الموضوع :
نائب الامين العام لسرايا الخراساني ينفي خبر استشهاد بالعدوان الامريكي الجديد في التاجي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,هناك توجهان الاول مبارك ومسدد من الله بعناية ودعاء الرسول الاعظم ابو القاسم محمد صلوات ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
أبو حسين : واضح التهديد مصدره بعثي لكن يبث على إنه قاله فائق الشيخ علي. لا يغرنكم بعض ما يسمى ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
علي : طيب الله انفاسك وجعل كلامك هذا في ميزان أعمالك فجزاك الله خير جزا عني وعن كل الشرفاء ...
الموضوع :
السلام عليكما يا عنوان البطولة والشهادة
احمد : نعم بدموع جرى لكن نسعد ب سرور قلبك اجتمعت مع سيد الشهداء سلام الله عليه لا اله ...
الموضوع :
تشييع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد
عراقي : الله ينتقم منهم ويرحم شهداء الحشد والحرس الثوري وحزب الله اللبناني ...
الموضوع :
السفير الايراني يكشف عدد شهداء الغارة الأمريكية الجبانة الغادرة قرب مطار بغداد
حسن : اصلا هذي هي اللعبه كل التظاهرات الي حصلت كانت لاستقالة الحكومه ومن ثم كل القوى و الحلفاءء ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
صباح طعمه وعمار الساعدي : اخبث اثنان احذروهم فهاذبن الاثنين يحركون الشارع ضد العمليه السياسبه الرجال لفظهم ورفضهم واخراجهم باسرع وقت وفضح ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
فيسبوك