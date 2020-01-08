العراق و العقوبات..بين الحقيقة و المبالغة و التهويل...؟

قاسم آل ماضي

1. سؤال / هل سيضع العراق تحت البند السابع ....؟

الجواب.. لا

السبب كون البند السابع بحاجة لإصدار قرار من #مجلس_الامن_الدولي ومناقشات بين اعضاء الدول الدائمة العضوية وغير الدائمة وتصويت..

وفي حال استخدم احد الاعضاء الدائمين حق النقض الفيتو يرفض القرار جملة وتفصيل ....والعراق لم يرتكب اي جريمة دولية او يخرق قانون دولي

كما حدث سابقا بغزو الكويت لكي يوضع تحت البند السابع ..

لذا هذا تهويل...

2. هل سيفرض علينا حصار دولي شامل....؟

الجواب... لا

الحصار الدولي يتطلب اصدار قرار ايضا من مجلس الامن الدولي ونفس الحاله الاولى يتطلب تمرير بدون فيتو؛ والعراق لم يرتكب جريمة او خرق دولي يعاقب عليهكغزو الكويت ايضا..لذا هو تهويل..

3. هل سيعاقبنا #ترامب بعقوبات اقتصادية كاجراء منفرد ..؟!

الجواب.. نعم

ممكن ذالك وهذا يتطلب قرار من ترامب يحدد حزمة عقوبات امريكية اقتصادية وسياسية منفردة على العراق

وهذا يتطلب موافقه الكونكرس الذي يشكل لجنة لدراسة العقوبات ومن ثم التصويت وان مررت تنفذ وان ردت ترفض..ورفض الكونكرس تشكيل لجنة للنظر باصدار عقوبات على العراق مؤقتا..هذا واقعي..

4. هل سترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصانة عن الاموال العراقية بصندوق تنمية العراق الي بالبنك الفيدرالي الامريكي. وتروح الاموال للدائنين الي يطلبون العراق من زمن صدام و ياخذونها؟

الجواب... لا

الحصانه رفعت من قبل الرئيس اوباما اعتبارا من مايو _ايار _ 2014 والبنك المركزي سدد كل الدائنين الكبار والمتوسط وما بقي لا يثير القلق نهائيا وتم تسوية وضعهم الاقتصادي بعد هذا التاريخ..

وهذا يشمل ال 5٪ تعويضات الكويت..لا حصة للحجز والتصفير...هذا تهوييل...

5. اذا فرضنا جدلا انه واق الكونكرس على طلب ترامب

اورهو شكل لجان بذلك و تجميد ارصدة واملاك عراقية بالولايات المتحدة في (صندوق التنمية العراق DFI)

في البنك الفيدرالي الامريكي..؟

الجواب

سيدفع العراق لفتح صندوق او صناديق اخرى في الصين واوربا ويستمر بالتصدير النفط ووضع ايراداره فيها .

6...

هل بامكان الولايات المتحدة منفردة تحظر التعامل مع البنك المركزي العراقي...

نعم ممَكن

ولكن هذا يتطلب سبب كبير جدا مثل نووي ايران او غزو دولة اخرى او ضرب مصالح امريكية بقوة كبيرة .

وهذا لم يحدث وان حدث سيكون له تبعات اقتصادية بالتضخم وقيمة الدينار وتاثيره على الدخل المحدود.

لكن سيفتح العراق للصين وروسيا وايران واوربا ويجعل العراق حليف استراتيجي لهم وتبعات اخرى .

7. هل بالامكان معاقبة سياسيين...؟

نعم.

هذا يصب بمصلحة العراق لانها وفرت لهم ملاذات امنة طيلة الفترة السابقة فهي شريكة بهذا الجانب..

8. هل ممكن معاقبة الشركات العاملة بالعراق والتي تريد ان تعمل..؟

نعم ممكن والعراق فيه شركات النفط و لا توجد شركات لدينا عاملة داخل العراق او شركات عراقية بالخارج بسبب عدم وجود التنمية الحقيقية...

نعم ستنسحب الشركات ويؤثر على التوسع بالانتاج

لكن ستاتي شركات اخرى تحل محلها باسم عراقي وكادر اجنبي.. وهذا سيقدم فرصة تاريخية للصين ان تستثمر كل طاقاتها في العراق ويسرع وتيرة ذلك ونتحدث عن ترليونات من الدولارات.

9. هل سيفرض ترامب حظر اقتصادي على شراء النفط العراقي...؟

ممكن؛ لكن هذا بحاجة لسبب سياسي كبير كال برنامج نووي سري مخالف او تطوير اسلحة نووية او جرثومية او اي سبب كبير يجعل الكونكرس مقتنع بان يتخذ هكذا اجراء منفرد...

وهذا سيدفع العراق اتباع اجرائات خاصة وتكتيكات عالمية تتبعها دول تمت معاقبتها وتخلصت بنسبة معينة من شعار تصفير تصدير النفط ..ويدفع العراق لايجاد بدائل مهملة للتمويل والانتاج وليس اقتصاد ريعي ذو اتجاه واحد

ستقوم الصين والهند بالاستمرار باستيراد النفط العراقي رغم العقوبات الامريكية.. ..

وطبعا ايران تعرضت لهذه العقوبات ليس بكبسة زر، بل تطلب 40 عاما من التدرج بالعقوبات وتركة كبيرة من المشاكل السياسية حول الملف النووي وغيره..وليس لاتفه الاسباب...

ونسال الله ان تنتهي مرحلة تصفية للصراعات والنزاعات الدولية بارض العراق...