عاجل : مصدر مطلع يكشف عن سبب قصف ايران للقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل
المقالات

الوداع المهيب .. قرآءة


جودت الربيعي

 

اولاً :- كان بمثابة استفتاء شعبي عام أدته الجماهير بعفوية لا نظير لها ، وهي تعني الاستمرار على نهج الشهيدين سليماني والمهندس ، والتأكيد على المضي في دعم محور المقاومة ..                                                        

ثانياً :- لم يدُر في خَلَد الامريكان أن يُصلى على الجثامين الطاهرة في البلدين من قبل المراجع وابنائهم وممثليهم ، وقد تجاور العَلَمان العراقي والإيراني الموضوعان على التوابيت في منظر مؤثر قل مثيله ورمزية واضحة للتأخي بين الشعبين .. ادى ذلك الى قلع الإسفين الذي زرعه الأعداء للتفريق بين الشعبين ..

 ثالثاً :- حضور الصف الاول من قادة المقاومة الفلسطينية في التشييع والصلاة ومنصة الخطابة وبيت الشهيد سليماني ، إضافة الى انه ردٌّ للجميل الذي أسداه سليماني لهم والذي فاق كل ما قدمه العرب مجتمعين ، فهو  نوع من التحدي والتأكيد على المضي الى الامام .. 

 رابعاً :- أعطى التشييع الضوء الأخضر الباهر للأخذ بثأر الشهداء من المجرمين العتاة ، طال الزمان ام قصر ، مما أوقع الأعداء في الارتباك في القرار ..                                                                       

خامساً :- طالما نظر عربان الخليج والأمريكان والصهاينة الى عرب خوزستان على انهم الخاصرة الرخوة في جسد الجمهورية ، والتي بإمكانها ان تقلب الموازين وتضعف الجبهة الداخلية ، فجاء الجواب من ارض الاهواز بخروج الملايين - وبطلب من جماهير المدينة !! - في منظر يخطف الإبصار ويُدمي قلوب الأعداء ويُسقط ما في أيديهم ، ويقلب النظريات والتوقعات !!

سادساً :- ظهور الملايين من المشيعين في كل الساحات ( العراق - ايران - لبنان - اليمن - فلسطين - نيجيريا ) ادى الى تفعيل تلك الساحات واندفاع المقاومة تجاه الاستعداد للثأر وإخراج القوات الامريكيةَ من المنطقة بأسرها ..                                                                

سابعاً :- من خلال المعلومات المؤكدة ان كل قادة العالم تابعوا بإنبهار هذا التشييع المشرف ، مما حشَّد الرأي العام الدولي تجاه معارضة العمل الارعن الذي قام به ترامب وفداحة الخطأ الذي ارتكبه ، حتى ان بعض الصحف الامريكيةَ وصفت الشهيد سليماني بالبطل القومي لإيران والذي لا يعوض !! إضافة الى ان ( نتن ياهو ) صرّح اليوم ان اسرائيل لا علاقة لها بالعملية التي قامت بها امريكا وان الاخيرة قامت بالعمل لوحدها !!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعترف أنت مواطن متنمر
علاقات الصداقة الامريكية العراقية من ٢٠٠٣!!
العراق و العقوبات..بين الحقيقة و المبالغة و التهويل...؟
الوداع المهيب .. قرآءة
تغيير اللعبة بعد قرار الطرد
الطرف الثالث يكشفه القران الكريم
المفهوم الحقيقي لاتفاقية الاطار الاستراتيجي الامني.
العقيدة والوطن بين العراقي والايراني
من هو الاقوى ؟!
استشهادهم ثباتنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
احمد : يارب بحق ناصية الحسين عليه السلام عندك وبحق كرب الحسين وخضابه احفظ قادتنا وحماتنا وانصرهم على القوم ...
الموضوع :
نائب الامين العام لسرايا الخراساني ينفي خبر استشهاد بالعدوان الامريكي الجديد في التاجي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,هناك توجهان الاول مبارك ومسدد من الله بعناية ودعاء الرسول الاعظم ابو القاسم محمد صلوات ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
أبو حسين : واضح التهديد مصدره بعثي لكن يبث على إنه قاله فائق الشيخ علي. لا يغرنكم بعض ما يسمى ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
علي : طيب الله انفاسك وجعل كلامك هذا في ميزان أعمالك فجزاك الله خير جزا عني وعن كل الشرفاء ...
الموضوع :
السلام عليكما يا عنوان البطولة والشهادة
احمد : نعم بدموع جرى لكن نسعد ب سرور قلبك اجتمعت مع سيد الشهداء سلام الله عليه لا اله ...
الموضوع :
تشييع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد
عراقي : الله ينتقم منهم ويرحم شهداء الحشد والحرس الثوري وحزب الله اللبناني ...
الموضوع :
السفير الايراني يكشف عدد شهداء الغارة الأمريكية الجبانة الغادرة قرب مطار بغداد
حسن : اصلا هذي هي اللعبه كل التظاهرات الي حصلت كانت لاستقالة الحكومه ومن ثم كل القوى و الحلفاءء ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
صباح طعمه وعمار الساعدي : اخبث اثنان احذروهم فهاذبن الاثنين يحركون الشارع ضد العمليه السياسبه الرجال لفظهم ورفضهم واخراجهم باسرع وقت وفضح ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
فيسبوك