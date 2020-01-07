الامن اولا، ثم الاقتصاد..!

محمد باقر القبانجي

لا امن ولا استقرار في العراق والمنطقة مع الوجود الامريكي.

ايران صارت آمنة ومستقرة بعد انتفاضتها المباركة لاسباب عديدة ومن اهمها انها طردت الانجاس المتمثلين بالولايات المتحدة الامريكة.

- شكرا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والبرلمان العراقي على هذا القرار التاريخي والمصيري..

- كما نؤكد ان شهادة الشهيدين السعيدين (المهندس وسليماني) هي نهاية امريكا في العراق والمنطقة والعالم.

- كما ان امريكا فشلت في تهديداتها السياسية والعسكرية ستفشل في تهديداتها الاقتصادية، فلا يخاف المدنيون كثيرا من تهديداتها، ترامب اللعين يعيش ايامه الاخيرة في السلطة.

- ان القطب الجديد المتمثل بمحور المقاومة سوف يطرد الانجاس (الولايات المتحدة الامريكية) وذيولها من العراق والمنطقة ان لم تلتزم بالقرار العراقي.

- المدنيون من خلال دعواتهم للتظاهرات كانوا يطالبون بالسيادة والاستقلال، فهل التهديد الاقتصادي غير موقفهم؟!