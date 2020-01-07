ترى محد يموت جوع ..!

قاسم آل ماضي

تصريحات ترامب فارغة وغير منطقية وجماعة البيجات المموله كافيكم ترهيب للشعب ولاداعي للتخوف منها لايوجد مبرر للعقوبات للاسباب ادناه:-

١- لايوجد مخالفات قانونيه او عسكرية لدى العراق فلا يوجد برنامج نووي ولا صاروخي ولا اعتداء على اي دولة.

٢- اتفاقية الاطار الاسترتيجي المشترك مع الولايات المتحدة فعالية وتفرض التسليح من الجانب الأمريكي بمليارات الدولارات فلا تضحي بها الى روسيا والصين الخ من الدول المصدرة للسلاح

٣- الشركات النفطية الاجنبية العملاقة العاملة في العراق مثل B.p و ExxonMobil و shell و غيرها هي سيدة العالم ولاتقبل بهذا الوضع كونها شريك أساسي في انتاج الطاقة في العراق.

٤- مجلس الامن الدولي لايصوت على اي عقوبات اقتصادية مثل الحصار السابق الي صار بوقت صدام .

٥- وان حدثت عقوبات فهي احاديةالجانب ويبقى السوق العراقي مفتوح للصين وروسيا وغيرها ممايسبب خسارة لامريكاالتي خسرت مليارات الدولارات في احتلال العراق لصالح دول اخرى ..

٦- لم يقطع العراق العلاقات السياسية والتجارية والثقافية والعسكرية مع الولايات المتحدة فقط اخراج القوات المقاتلة من القواعد حفظا لها وللعراق من ان يكون ساحة تصفيات...

للي خايفين من العقوبات

احب اوضحلكم شغلة

اولا ..روسيا و الصين من أكبر المنافسين لأمريكا أقتصاديا و خطرين عليها جدا

ثانيا في ميزان التجارة و السوق امريكا تهبط بقوة و الصين ترتفع و هذا الي يخلي امريكا متمسكة بالعراق علمود تضمنه سوق الها و ما تسلمه لمنافسيها

ثالثا الصين و روسيا مستعدين بكامل قوتهم الدخول لسوق العراق و اقامة علاقات قوية من شئنها ان تضر امريكا اقتصاديا و ترفعهم اقتصاديا و يرتفع العراق معهم .

وبمجرد ان يقوم بوضع عقوبات على العراق هذا الاحمق

سيخسر كل شيء و سيتعرض لضربة اقتصادية موجعة.

لا تخافوا احد و توكلوا على الله

الكرامة فوق كل شيء

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