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هل سيكون الرد مهندسا وقاسما


مفيد السعيدي

 

تسارعت الاحداث كما تتسارع النار في هشيم الحطب ولا تختلف سخونتها  عن سخونة النار فكلاهم الهبت الساحة العربية والدولية وما زاد الامر سوء هو قيام الولايات المتحدة الامريكية باغتيال نائب هيأة الحشد الشعبي جمال جعفر ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني رحمهم الله مع ثلة من المجاهدين بطريقة بشعة و مخالفة للحقوق الانسان لان السلاح الذي تم استهدافهم به برايي محرم لانه يقطع الهدف بسكاكين قبل انفلاقه

امريكا ارتكبت حماقة بهذا الفعل بعد فشلها لتحقيق شيء من سياستها الخارجية سوى حلب البقرة"دول الخليج" ونقل سفاراتها واغتيال الابطال لانهم محرجين ومقبلين على انتخابات في ٣نوفمبر ٢٠٢٠ لذا عمدت لذلك لتحقيق شيء كانت تظنه ورقة انتخابية رابحة.

ترامب تعمد الى استفزاز اكبر قوتين ذات عقيدة صالحة موجدتين على الارض الحشد الشعبي وفيلق القدس الذي تخشاهم اسرائيل ودول الخليج بهما تبددت جميج مخططاتهم بالمنطقة هنا هل تمكنت امريكا من جر ايران ومحور المقاومة الى المواجهة وهي تعرف جيدا ايران لاترغب بالحرب المباشرة لتبعات اقتصادية على العالم لكن ترامب يدرك بهذا الفعل سترضخ له اغلب دول العالم بسبب انعكاسات هذه الحرب على اقتصادها وهو يعتقد انه جعل ايران في زاوية حرجة بالرد بحجم سليماني هذا يعني ان الجمهورية الاسلامية ردها ليس صارخ على قاعدة او مقتل جندي او حرق عجلة رد طهران بحسب التصريحات سيكون نوعي ودقيق ومؤثر لكن ثمة اسئلة على كيفية رد ايران هل ستوجه ضربة عسكرية مباشرة لاماكن تواجد القوات الامريكية بالمنطقة؟ وكيف تكون ردة الفعل العكسية؟ام هل سيكون الرد عبر محور المقاومة في جنوب افريقية والخليج و العراق وافغانستان وكل مكان فيه مقاومة؟ واذا حدث ذلك ستزلزل الارض من تحت اقدامهم ام سيكون الرد اقتصاديا بتضييق الخناق في  مضيق هرمز و خليج عمان وباب المندب؟ ام سيكون الحل دبلوماسي عبر رضوخ امريكا لشروط ايران الذي هي رفع العقوبات فتح تجميد الاموال الايرانية ورفع سقف الاتفاق النووي الايراني وانسحاب القواعد الامريكية من العراق والغاء صفقة القرن.

اليوم جميع الخيارات مفتوحة للرد من الطرفين لكن ايران سيكون ردها مهندسا وحاسما قاسما.

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هل سيكون الرد مهندسا وقاسما
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