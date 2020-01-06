عقوبات ترامبية..شني هاي؟!

قاسم آل ماضي

العقوبات الها نوعين احادي او اممي !

الاحادي : تتخذه دولة ضد دولة مثلا

دولة و دولة يتعاركن و توصل المسالة ان وحدة من الدول [ الأقوى ] تفرض عقوبات احادية الجانب على الطرف الآخر !

مثلا امريكا : تمنعنا من استيراد الأيفون بشكل مباشر و الأجهزة الإلكترونية و الأسلحة الخ ..

واحنا بالمقابل : ما نصدر الهم لبن مدخن ولا رطب برحي !

بس : احنا عدنا نفط !

يعني امريكا ما تأخذ من عدنا نفط ولذلك راح تحتاج بديل، وهذا راح يسبب ارتفاع أسعار النفط وهذا الامر راح يخلي دول الخليج ترفع نسبة الإنتاج علمود تقدر تغطي النفط العراقي المستخدم أمريكيا !!

وهنا تصير مشكلة ولازم الاوبك يتدخل و يحلها !!

العراق : بمأمن يعني اكو أسواق اخرى رديفة للسوق الأمريكي واهمها أوروبا و الصين !

ولذلك علينا من الان الدفع نحو إقرار الاتفاق الصيني العراقي !

زين اكو عقوبات اممية !

هاي تحتاج ان تكون من خلال الامم المتحدة، يعني كون مجلس الأمن يصوت وبما ان الصين عنده فيتو فما راح تمشي السالفة !

و روسيا موجودة أيضا !

زين الأزمة السورية يمنًا و قريبة علينا، وأمريكا حاولت كثيرا إصدار امر اممي ولكن محاولاتها كلها فشلت بسبب الفيتو الصيني الروسي المزدوج !

الخلاصة : ترامب يحاول يخوف الناس، و يهيج المشاعر ويعيد الذاكرة الى الحصار عند الناس من خلال بعض الصفحات الإلكترونية و السياسيين السفلة و الجوكرية الي بالشارع !

يعني تهدوا بالله وما راح يصير شي !

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