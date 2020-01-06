المقالات

حماقة الجمعة


جواد أبو رغيف

 

الدوائر الأمريكية الثلاث التي قسمت العالم،بحسب "الإستراتيجية الأمريكية" (دائرة الضبط ـ دائرة التحكم ـ دائرة التدمير)،حيث وضعت العالم الإسلامي في دائرة التدمير،ولم تستثني أية دولة أسلامية من مخططاتها "التقزيمية" ،واستنزاف قدراتها البشرية والمادية.

أمريكا التي وضعت الدول "الانكلوسكسونية" ذات البشرة البيضاء و "كندا ـ استراليا ـ نيوزلندا" في دائرة الضبط ـوتعاملت معها كـ سيد كبير مع أسياد صغار،وجعلت دائرة التحكم تضم جميع الدول النامية الغير مسلمة،لم يرق لها خروج "تركيا" و"إيران" من دائرة التدمير إلى دائرة الـ "ضبط"،فتقاطعت مع الأولى في الملف السوري،وتجنبت الصدام العسكري معها،بذريعة أن تركيا شريك لها في حلف الناتو،رغم تغريدها بالسرب الروسي،وإعطاء ظهرها لأمريكا في أكثر من مناسبة،وعدم انصياعها للتحذيرات الأمريكية بعدم التعاقد لشراء صواريخ s4oo))،وليس انتهاء بدخول الأراضي السورية،ورضوخ "ترامب" لإنشاء "المنطقة الآمنة"،وشكره لـ "اردوغان" عبر تغريده بحسابه الشخصي "تويتر" (تجنيب بلاده قتل الآلاف من جنودنا والملايين من الجانب الآخر)!.

السؤال لماذا يبدو ترامب حكيماً ومسالماً بالملف التركي لحد قبل شهرين. (تأريخ التغريد)؟

فيما يبدو أحمقا دموياً في الملف العراقي الإيراني الآن ؟

هناك أصوات وأقلام بعضها لديه أجندات،وآخر يفكر عاطفياً بطريقة "الاستنساخ"،يحاول تسطيح "الرأي العام" عبر تحميل ترامب لوحده مسؤولية انتهاك أعراف وقواعد السيادة و العلاقة بين الدول التي أقرتها "الأمم المتحدة".طيب الله ثراها.

فيما "الحقيقة" و"الواقع" ينطقان بعكس ذلك تماماً فالحقيقة تعترف بجذرية العداء بين محور الممانعة في "الشرق الأوسط" الرافض للمخططات "الصهيوـ أمريكية"،وليس آخرها "صفقة القرن" التي تسعى لتمييع قضية العرب والمسلمين الكبرى "فلسطين"،،ويؤكدها واقع الصراع الذي يخوضه محور الممانعة في "سوريا ـ لبنان ـ العراق ـ اليمن"،وتسانده "الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

خط الممانعة الذي وصف جميلاً بـ "الهلال الشيعي"،نجح عبر صلابته،بدعم قوى عظمى كـ "روسيا" ميدانياً و " الصين" دبلوماسياً،بدافع المصالح الاقتصادية،وقدم نفسه كشريك استراتيجي موثوق يحترم التزاماته تجاه أصدقائه الذين يبادلونه ذات العلاقة.اغضب صانع القرار الأمريكي،ما جعله يقدم على "حماقة الجمعة"،لتحقيق هدفين.!

الأول أمكانية التفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية،وعقد صفقة بـ "سلة واحدة شرق أوسطية"،تتخلى أمريكا عبرها عن جميع الحلفاء في المنطقة باستثناء (الغانية) "إسرائيل"!،أو خوض حرب مدمرة مكلفة بـشعار"خسارة الجميع"!.

اعتقد أن الحكمة الإيرانية،التي أحرجت المفاوض الأمريكي،وكسبت احترام المجتمع الدولي في مفاوضات "الملف النووي"،لن تضحي بمكتسباتها على مدى أربعة عقود، وستتجرع "السم"،لكنها لن تنسى عدوها. هكذا عُرفت العقلية الإيرانية،فضلا عن إدراكهم أن المواجهة تتعلق بمصير بلدان وشعوب.أذا ما عرفنا أن حماقة الجمعة عززت الدور الإيراني في مناطق النفوذ،وألهبت الشعب الإيراني تلاحماً ردم الفجوة التي أحدثها "الحراك الناعم" داخل وخارج إيران مؤخراً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حماقة الجمعة
إيضاح المفاوض العراقي حول الإتفاقية العراقية الأمريكية
الكلام الواقعي. ولو سوف يزعج الكثير
هل توجد اتفاقية  أمنية بين بغداد وواشنطن!...
 بيان الكلداني : رسالة إلى أشرف الناس العراقيين
ثلاث رصاصات لحروب غبية
إيران برا برا
التحول المنهجي في خطاب المرجعية
قاسم سليماني أنت لستَ أيراني
وحدة المجاهدين وعالمية المقاومة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
احمد : يارب بحق ناصية الحسين عليه السلام عندك وبحق كرب الحسين وخضابه احفظ قادتنا وحماتنا وانصرهم على القوم ...
الموضوع :
نائب الامين العام لسرايا الخراساني ينفي خبر استشهاد بالعدوان الامريكي الجديد في التاجي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,هناك توجهان الاول مبارك ومسدد من الله بعناية ودعاء الرسول الاعظم ابو القاسم محمد صلوات ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
أبو حسين : واضح التهديد مصدره بعثي لكن يبث على إنه قاله فائق الشيخ علي. لا يغرنكم بعض ما يسمى ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
علي : طيب الله انفاسك وجعل كلامك هذا في ميزان أعمالك فجزاك الله خير جزا عني وعن كل الشرفاء ...
الموضوع :
السلام عليكما يا عنوان البطولة والشهادة
احمد : نعم بدموع جرى لكن نسعد ب سرور قلبك اجتمعت مع سيد الشهداء سلام الله عليه لا اله ...
الموضوع :
تشييع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد
عراقي : الله ينتقم منهم ويرحم شهداء الحشد والحرس الثوري وحزب الله اللبناني ...
الموضوع :
السفير الايراني يكشف عدد شهداء الغارة الأمريكية الجبانة الغادرة قرب مطار بغداد
حسن : اصلا هذي هي اللعبه كل التظاهرات الي حصلت كانت لاستقالة الحكومه ومن ثم كل القوى و الحلفاءء ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
صباح طعمه وعمار الساعدي : اخبث اثنان احذروهم فهاذبن الاثنين يحركون الشارع ضد العمليه السياسبه الرجال لفظهم ورفضهم واخراجهم باسرع وقت وفضح ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
فيسبوك