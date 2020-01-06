إيران برا برا

قاسم آل ماضي

توجد كذبة كبيرة كررها الإعلام المعادي آلاف المرات حتى اقتنع بها من لا يقرأ مابين السطور واصبحت بنظرهم حقيقة وما أكثرهم اليوم

الكذبة الأمريكية الإسرائيلية البعثوهابية تقول ان إيران جعلت العراق ساحة حرب لتصفية حساباتها مع أمريكا والخاسر هو الشعب العراقي المسكين

والحقيقة هي في نقاط

اولا...... أمريكا اول من استخدم العراق ساحة حرب من اجل إسقاط الثورة الإيرانية الفنية بعد أن أمرت عمبلها صدام بفتح جبهة حرب طويلة مع إيران امتدت من 1980_1988 كان وقودها الشباب العراقي والايرني الذي ينتمي إلى مذهب واحد تسببت الحرب بأكثر من مليون ضحية ومليوني جريح إضافة إلى مليارات الدولارات خسارة وخراب البلدين

ثانيا...... في العام 1990 اغرت أمريكا عميلها صدام باحتلال الكويت والحاقها كمحافظة 19 عراقية حشدت أمريكا قوات من 33 دولة عربية وأسلامية وعالمية مع اغراء صدام بالبقاء في الكويت وعدم الانسحاب

دمر العراق في حرب النفط عاصفة الصحراء او ام المعارك وكبل بقرارات مجلس الأمن الجائرة وأخطرها التعويضات والبند السابع

ثالثا...... حاصرت أمريكا وعملائها العرب والعالم اجمع الشعب العراقي لمدة 13 سنة حصار جائر لم يسبق له مثيل من اجل هتك نسيج المجتمع العراقي وتدمير الأخلاق والقيم هذا ما أعلنه رامسفيلد في عام 2008

لم تقف مع الشعب العراقي اي دولة في العالم فقط إيران هذا باعتراف البعثيين انفسهم

رابعاً........ أمريكا احتلت العراق ودمرت مؤسسات الدولة واصبح الشعب العراقي تحت الاحتلال العسكري الأمريكي المباشر

رجع العراقيين من كل المنافي ولكن تم التركيز على العراقيين الذين كانوا في إيران بأنهم عملاء لإيران وبدأت ضدهم حرب اعلامية إلى الآن

خامسا.. ... أنشأت أمريكا تنظيمات إرهابية مختلفة هدفها القتل والتهجير لتمزيق وحدة الشعب العراقي إلى مرحلة الحرب الطائفية التي هيأت الظروف للمؤامرة التالية داعش

سادسا........ جاءت مؤامرة داعش بدعم أمريكي إسرائيلي وهابي لاقتلاع الشيعة من أصولهم من العراق قال أوباما ان هذه الحروب ستستمر لمدة 30 سنة وقفت أمريكا متفرجة والعرب شامتين بالعراق

جاءت إيران بكل ثقلها لمساعدة الشعب العراقي في هذه المحنة

تدفق السلاح للدفاع عن الشعب العراقي بكل اطيافه وقومياته 30 سنة امريكية أصبحت 3 سنوات عراقية إيرانية

سابعا..... بعد هزيمة المشروع الأمريكي الصهيوني الوهابي بالنصر على داعش جهزت أمريكا وعملائها ساحة المعركة لنوع جديد من الحرب الاعلامية من اجل غسل الادمغة من اجل قيادتها الي محرقة جديدة وهي الاقتتال الشيعي الشيعي وارجاع معادلة البعث السابقة إلى الحكم

فسوق الإعلام الأكاذيب التي وجدت لها منبتا خصبا وهي عقول الجهلة التي تساق سوق القطيع بعد أن اكملت زراعتها للعملاء في جسم الحكومة الفاسدة ثم أعطت إشارة البدء في 25 تشرين الأول لحرق العراق والمنطقة من اجل تحقيق أهداف عجزت عنها في محاولاتها السابقة

هب الرعاع يهتفون إيران برا برا

ولم ترى أعينهم العوراء اكبر سفارة في العالم تدير كل أمور بلادهم بطريقة تدميرية لدرجة انهم تبرأو من المتظاهرين الذي هاجموا هذه السفارة واخذوا يهتفون لقياداتهم الفاسدة والادهى من ذلك كله هو شماتتهم بمقتل من دافع عن أعراضهم على يد من تسببب بكل هذه المأسي لهم

اي نوع من العقول يحملونها في رؤوسهم

الان عرفت السبب في حدوث السقيفة والجمل وصفين وطف كربلاء

وما سيحدث في المستقبل في ظهر الكوفة حينما يقدم الغائب المنتظر من مكة إلى الكوفة فينبري له أبناء الادعياء بالقول

ارجع يابن فاطمة لا حاجة لنا بك لا بل يقاتلونه في ظاهر الكوفة فيقتلهم عن آخرهم ويريح البلاد والعباد منهم لينطلق إلى تحرير العالم من الظلم والجور وينشر القسط والعدل

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