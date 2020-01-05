سليماني في مخيلتي 

سلام دليل ضمد

وكأني برضوان خازن الجنان يكلف من الحسين بن علي أن ينظر عسى وان يدخل الجنة رجل من أهلها فقد طال انتظار الجنة ومن فيها على العكس من الجحيم التي كانت و ماتزال تصرخ هل من مزيد فالجنان حزينة ترى الأفواج تلو الأفواج تدخل جهنم من كل باب ومدخل وهناك صاح رضوان يا بشرى هذا غلام فأستبشر وجه الحسين ع وهو يردد قوله تعالى فأنجيناه ومن معه ونظر إلى أصحابه هلموا نستقبل ضيوف الرحمن ورجال غيب الله فأنهم والله بأربعين الف فارس من أهل الأرض فيتقدم أبي الفضل ع والقاسم ع فيقول القاسم ع للقاسم السليماني وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيبتسم العباس بن علي ع ويعطي سليماني كفه خذ كفك وصافح الحسين وادخلوها بسلام آمنين وبعد أن تعم البهجة والبسمة ينظر حبيب بن مظاهر لأبي مهدي يا ابا مهدي أخبرنا عن المهدي ع فيجيب أنه إلى الآن ينتظر العدد فيسأل الحر أليس فيكم ٣١٣ فيجب مهندس الغيارى بل نحن عشرات فقط