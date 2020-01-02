انا عراقي..!

علاء الموسوي

اطالب بخروج الاحتلال الايراني على قاعدة " آزادي يك " الخروج من الكوت فورا وقاعدة " جشم شير " ترك موقعها في الحلة حالا وعلى سفارة ايران في بغداد تقليص عدد منتسبيها

من ١٠٠٠ الى ٥٠على الجيش الايراني ان لا يتجول في شوارعالناصرية بسيارات " اشكوش"

على الطائرات الايرانية:

ان توقف الطلعات الجوية ضد ابناء البيشمركة وضد الحشد العشائري

على الحـرس الــثوري

سحب الشركات الامنية من المنصور 😉

واخلاء المراكز الاعلامية هناك

على ايران سحب شركة General Electric

وفسح المجال للشركات العالمية بالعمل داخل العراق والبدء بالعمل على البنى التحتية

على السفير الايراني ان لا يلبس دريز العراق لا اشك.....الدريز

على وزير الخارجية جواد ضريف ان لا يأتي خفية

دون ابلاغ رسمي لزيارة القواعد الايرانية المنتشرة على الحدود

على حسن روحاني ان ياتي بزيارة رسمية ليحتفل مع الجنود الايرانيين في القواعد الايرانية لكي يقيم مجلس عاشوراء

على ايران فتح المجال الجوي وايقاف استخدام سماء العراق بالاباتشي والشينوك وترك قيادة الدفاع الجوي 😉 بحالها..