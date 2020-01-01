كيف ولماذا أنسحب المتظاهرين من أمام السفارة الأمريكية؟!

موسى عادل طالب العوادي

المتظاهرين و انصار الحشد الشعبي ينسحبون من أمام السفارة الأمريكية احترامآ لطلب الحكومة العراقية منهم وعدم احراجهم امام المجتمع الدولي ..

يُستخلص منها عدة أمور :

الأول : هو ان جمهور الحشد له قيادة يستمع لها و يلتزم بتوجيهاتها و أوامرها ..

الثاني : هو تأكيد لكُل المُشككين و المأزومين و المتصيدين بالماء العكر والطاعنين (بتبعية الحشد و ولائه) و التأكيد على انه مؤسسة عسكرية تابعه للدولة و تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة الذي طلب منهم الأنسحاب و بدورهم وجهوا جماهيرهم و انصارهم بذلك ..

الثالث : هو اثبات معادلة غُيبت عن كثير من العقول الكارتونيه من التوازن في قواعد الأشتباك بين البُعبع الذي رُسم في نفوس الكثير من الخوف و الأرتجاف من هذا العدو الكارتوني .. نعم الكارتوني ؟

الرابع : رسالة جهلها العدو و تناساها بمن نأى بنفسه عن ما يجري في البلد فحينها توهموا كثيرآ ، فعندما حصل الإعتداء الإجرامي جاء الرد (نحنُ هنا و موجودين و ان عدتم عُدنا ) لكُل عدوُ خارجي و مُعتدي على أبنائنا و شعبُنا ..

الخامس : الدخول لوكر الشيطان و حرقهُ هو أول صفحة من صفحات الرد الحقيقي على المُعتدين ..

السادس : المُعتدي بات يتوسل و يستنجد بحماية سفارته و هذا بحد ذاته يُبين الضُعف و الوهن الذي يُعاني منهُ و خوفهِ من الرد المجهول أن أستخدم القوه في مواجهة المُحتجين الغاضبين على عدوانه ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ