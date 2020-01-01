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هل هو موسم تساقط النخيل؟


اسراء الهادي

 

جاء في قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"

مالي ارى نخلا يتساقط على ارض العراق بكلمه  تُسمع من حنجرة نكرة من جهه، ومُهرج من جهه أخرى.

عجباً لنخلتان الى جانب بعضهما"الشهيدان وسام وعصام العلياوي"لطالما كانتا ساترا لنا أمام الأعادي تقينا بنفسيهما من أن تصل إلينا جمرة خبيثه من الأعادي، أبت هاتان النخلتان إلا ان تموتا على يد جماعة حمقى.

ونخلا فَسِيلاً"الشهيد هيثم البطاط" حافظ على قلباً ناصعاً تغذى بلقمة حلال فقوي بصر قلبه وصار بصيرا  يحمل "البصيرة "التي هي أكسير هذا الزمان " فبصرَ برؤيا ناصعه لما يحدث من أحداث ونطق بغيرة ونهى عن ابتذال واضح وطريقُ معوج فأطلق صوتاً عساه يكون صحوة لمن يسمعه لكن ما ان سمعوا ذلك الصوت حتى شَمروا عن أنيابهم وكأني بهند أكلة الأكباد عادت من جديد تحمل قلب شمر بن ذي الجوشن

مطاردةٍ وسحلٍ وذبح، كأن التاريخ رجع الى الوراء

نخلة "الشهيد المبارك احمد مهنه"عرفت معنى التحرر الاسلامي الاصيل فبزغ كبزوغ فجرٍ بوجهِهِ الصبوح المستبشر يبعث بصورٍ ملتقطه بحرية جامعه مانعة قُرب ساحة عُرفت بالتحرير وبما إنها ارض التحرير فلا تُسقى الا من دم الأحرار .

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