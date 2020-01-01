محصلة من الاتصال بين ترامب وعادل عبد المهدي..!

قاسم آل ماضي

اثبتت فشل أمريكا بعرض عضلاته قد ذكر رئيس الوزراء مادار من حديث حول إبلاغ رئيس الوزراء بضرب قوات الحشد الشعبي و رد عادل عبد المهدي بأنه ستكون عواقب وخيمة وثبت كلام رئيس الوزراء وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمكن أن يكون العراق حلقة وصل لحل المشاكل بين امريكا وايران وكان ترامب قد قال من خلال الحوار من الاتصال بعادل عبد المهدي ان العراق لديه القدرة بمعالجة الازمة حول اقتحام السفارة... وأن أمريكا تورطت بعدوانها على رجال الحشد الشعبي لان الحشد تحرك بخطوتين اذهلت أمريكا الأولى اقتحام السفارة الأمريكية وهية مجاسرة قل نظيرها في العالم لان أمريكا الدولة العظمى ولها هيبتها اما الخطوة الثانية التي ارعبت أمريكا ان قوات الحشد الشعبي طوقت قاعدة عين الأسد في الانبار من كل الجهات ووجهت اسلحته وقواتها نحو القواعد الأمريكية في التاجي وقاعدة بلد وكي وأن في كركوك وفي الموصل وكل القواعد الأمريكية أصبحت في مرمى نيران الحشد اي بمعنى في حال اي تهور أمريكي سيكون مصير القوات الأمريكية في دمار فلهذا كان كلام ترامب مع رئيس الوزراء هاديء ومتزن وجعل معالجة الموقف في مرمى الحكومة العراقية وهذا كلام ترامب غير ماكان يوم أمس من تهديد وطالب العراقيين إسقاط الحكومة وتسلم الحكم حينما قال على احرار العراق الانقضاض على عملاء إيران وتخليص بلادكم من هيمنة الميليشيات الإيرانية الدرس اليوم كان كبير لامريكا في العنجهية والتهديد والتكبر وتحول إلى دبلوماسية هادئة للخروج من المازق الذي وضعو أنفسهم به بااقل الخسائر حفظ الله العراق ورجاله الوطنيين الابطال ومنهم رجال الحشد الشعبي وقياداته وخططته

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