الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين ؟!

د. عدنان الشريفي

1/اعتراف امريكا بالضربة هو اعلان واضح لبدء المواجهات العلنية مع الحشد الشعبي وبداية الصفحة الثانية بعد ان فشلت المحاولات لجره لمواجهة المظاهرات

2/ ان هذه الضربة تعني البداية لضربات قوية جدا مالم تواجه بردت فعل قوية تجعل الأمريكان يفكروا الف مرة قبل تكرارها

3/انها رسالة تطمين لعملاء الجوكر ان القوة الامريكية موجودة فلا تخشوا احد مهما كان .

4/ ستبدا في المناطق الغربية من العراق ارتفاع أصوات تطالب بإخراج الحشد من مناطقها.

5/ إعراب من الولايات المتحدة عن نفاذ صبرها وسيكون اللعب على المكشوف في المرحلة القادمة وهو اعلان فرض الإرادة الامريكية بالقوة .

6/ تشغيل الماكنة الاعلامية ابتداء من الغد لشيطنة الحشد الشعبي واصطناع أفلام ولقطات مصورة بعناية من ذيولهم لاثارة الرأي العام ضد الحشد تتضمن مشاهد قاسية وهي مفبركة باحترافية عالية.

اللهم انصر العراق وحشده وجيشه البطل على كل من عاداه وكل من أراد به شرا

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