المقالات

بالعلم نرتقي


 فاضل الطائي

 

 

جاء في قوله تعالى ((قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون))

كان الإنسان مترفعا"عن الجهل مادام متمسك بالعلم سبيلا"له ولايأتي الخلاص من الجهل للمجتمعات وهي قابعة في دهاليزه المظلمة حيث لم تكن الأمم الواعية في يوم ما تلجأ لمنع العلم وهي تنشد الرقي والازدهار ولن تتطور إلا بسلوك درب المعرفة بمختلف صورها الثقافية والعلمية . وقد قيل أن للعالم مكانة"رفيعة"تصل إلى مراتب الأنبياء والصالحين .  الجميع متفقين على منزلة الانسان وقيمته الحياتية التي تزهو بالعلم والمعرفة والتي مؤداها مكانته الارفع والأسمى في الآخرة.

لو عدنا إلى الماضي القريب منا جميعا لأدركنا كم اهتم آبائنا بإدخالنا إلى المدرسة الابتدائية التي هي بداية العالم المعرفي لنا كوننا كنا صغارا" بأعمارنا البريئة.  وكل هواجسنا كانت تخبرنا عن ذلك العالم الجديد حيث المبنى الواسع وتلك الغرف الكبيرة (الصفوف) والاعداد الغفيرة من التلاميذ و كوادر المدرسة من المعلمين ذوي الملابس الانيقة والعطر الزكي.  وكنت اشعر بالفخر والكبرياء الجميلة حينما أقف بقرب معلميي(استاذ جاويد واستاذ جواد) وسواهما  او ان يقف احد المعلمين جنب مقعدي(رحلتي) ليسألني مقالات يتحدث معي . كنت أشعر اثناء ذلك  أن خيرا" اصابني وخيرا" جديدا"قادم لي وتلك علاقتي مع زملائي في الصف و روح التعاون معا" في الحفاظ على نظافة وترتيب الصف وكيف كنا ننتظر إطراء ما من معلمنا او من مدير المدرسة او معاونه فيما لو جاء زائرا" لنا اثناء الدرس او في الاصطفاف المدرسي وفي تحية العلم صباح يوم الخميس.

كنا مشدودون لذلك العالم الجميل الذي طور فينا إمكانيات مختلفة لكل واحد منا . وانا على سبيل المثال كنت مولعا" بمواد الجغرافية والتاريخ والاحياء ومواد أخر وحينما يحين موعد الامتحانات وتوزيع النتائج اتذكر مدير مدرستي ( المهدية ) قد قال لي ومعي اخي في نفس الصف ( شلون تنجحون اثنيناتكم للمتوسطة؟ غير يبقه واحد منكم عدنه).

ذلك من باب اللطافة والاعتزاز بنا كوننا تلميذين نظيفين مؤدبين ناجحين.مع العلم أن بطاقة النتيجة (الشهادة) للمرحلة الابتدائية وما بعدها لازلت محتفظ بهن إلى الان وليس هذا فحسب ويمكن أن يستغرب القارئ الكريم من قولي أنني محتفظ لحد الان في مكتبتي التي اشترتها لي ولأخي امي رحمها الله بمبلغ ٢١ دينار (١١ دينار مني و ١٠ دنانير من اخي) محتفظ بكراسات الرسم ذات اللونين الاحمر والأصفر وبدفاتر عديدة قمت بتجليدها في حينها.

 وأحيانا استخراجها وأقلبها وأشمها وأرجعها مكانها ذاته. ولا يفوتني أن أذكر في بداية كل سنة دراسية جديدة حيث يتم توزيع الكتب و القرطاسية حيث كنت اذهب بقميصي وبجامتي البيتية إلى سوق السراي القريب من شارع المتنبي والى (رأس الجسر) يعني جسر الشهداء لأدخل إلى تلك المحلات العامرة بأنواع القرطاسية الجميلة واشتري منها ورق التجليد المزهر والملون والجميل جدا (طبقتين من كل نوع) وكذلك النايلون الحافظ للكتب و الدفاتر وعلامات الاسماء،الصغيرة وغير ذلك مما يلزم بدراهم معدودات. كنا سعداء جدا" بهذه الأمور وكانت  الحقيبة التي ستحمل تلك الكتب والدفاتر والأقلام وماشابه تتغير كل سنة تقريبا" وبنوعيات مختلفة لازلت احتفظ بواحدة منها.

أن الحب للعلم و المدرسة لم يأت من فراغ.  بل كانت هناك معطيات كثيرة خلقت ذلك الحب ومنها حرص أبوينا على ضرورة تعلمنا رغم أنهما (أميان)   ولتنامي عقولنا وسعادتنا بتعلم كل المواد الدراسية ونجاحنا في نهاية السنة الدراسية واحترامنا لمدرستنا التي هي بيتنا الثاني . و انا شخصيا" أمر واقف امام مدرستي الابتدائية احيانا مستذكرا" تلك السعادة التي لاتنسى ابدا".

فحري  بجيل اليوم ان يجعل المدرسة هي المكان المقدس وأن يصونه ويحافظ عليه ويحميه من أدوات الجهل وعقول التخلف التي لم ولن تخلق جيلا"  واعيا" متحضرا" يشار له بالبنان مما سيؤثر سلبا"على مجتمعنا وبلدنا وحاضرنا ومستقبلنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هكذا يوصينا السيد السيستاني بالانسان
بالعلم نرتقي
عجبا كل العجب يستشهد ابناء الحشد المقدس
فرسان العراق ( جنود الحشد المقدس )
كتبت ذيول امريكا
الحرب الناعمة واثرها على العقل الجمعي
إنْ همْ ذهبت ْأخلاقهم...  
السعودية وأميركا وجهان لعملة اسرائيلية
الطريق الى التغيير
الشجاعة بذرة فينا ايها الحمقى ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع :
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع :
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع :
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك