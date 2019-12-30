عجبا كل العجب يستشهد ابناء الحشد المقدس

الشيخ محمد الربيعي

(لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)

في الوقت الذي يتظاهروا ابناء العراق الوسط والجنوب على الفساد الذي لحق بالبلاد وهتك بالعباد وبطريقة سلمية حضارية تقوم اياد القوى الاستكبار العالمي وعملائهم بامرين :

الاول - دس بعض عبيدهم بين الشرفاء من ابناء الوطن محاولين حرف منطق الحق بمحاولة منهم ( لخلط الاوراق )بدعوى ان الحشد ليش من شعب او قد يكون انتماءه لغير الوطن ولكنهم خسؤوا بهذا فان الحشد المقدس هو من الشعب وانبثق من عامة الشعب اي انه منبع الوطنية والاصالة

الامر الثاني -الاعتداء على الحشد بحجج واهية والمراد من هذاالاعتداء تقليل من عزم المقاتلين واضعاف هممهم ولكن ايضا خسؤوا وحشدنا عقائدي ومؤمن ولايثنيه اعمال الشياطين من دولة الاستكبار وان هذا التوجه بالاعمال المخابراتية والعسكرية اتجاه الحشد المقدس هو كاشف حقيقي لمدى تخوف تلك الدول الاستعمارية من خطورة وجود قوة الحشد بالعراق وانه قوة وطنية بنظرهم لابد التخلص منها ويعلموا ان رجال الحشد لن يبعوا وطنهم ولادينهم ولايكونوا يوما عبيدا تابعين لاي شخص الا الله تبارك وتعالى والوطن

فبارك الله برجال الحشد الوطنيين العراقيين المخلصين