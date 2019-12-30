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فرسان العراق ( جنود الحشد المقدس )


الشيخ محمد الربيعي

 

من اهم النعم التي يعيش الانسان في ظلالها هي نعمة الأمن في الاوطان فكلما كان الوطن اكثر أمانا كانت الحياة اكثر رفاهية واكثر سعادة وهذا مالمسناه من دعاء النبي ابراهيم ( ع ) (( رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر ..)) محل الشاهد ومما لاشك فيه اننا ندرك بكل حواسنا تلك الرسالة النبيلة التي يقوم بها رجال الحشد الذين ينتموا لهذا الوطن المعطاء ومدى اهمية دورهم في الحفاظ على الامن ليسود الامان بكل ارجاء العراق العظيم فهم الساهروا على راحة الناس وحفظ حدودهم و الممتلكات العامة والخاصة ويطبقوا القانون بكل عفوية ايها الاحبة من ابناء الشعب العراقي العظيم لنتوحد ونضع يد بيد مع رجال الحشد  لحفظ الوطن وان تظاهرنا من اجل الفساد والمفسدين يجب ان تنعكس بالاتجاه الايجابي بعلاقة طيبة مع رجال الحشد الذين سجلوا اروع القصص البطولة في حفظ العراق من المعتدين لاننسى ماقدموه تلك الرجال من تضحيات في سبيل حفظ العرض والوطن ايها الاحبةلنرفع شعارا ( نحن ورجال الحشد روح واحده ضد الفساد والمفسدين وضد دول الاستكبار العالمي )، وان نبقى داعمين ومساندين لتلك الرجال الذي صدقوا ماعاهدوا الله عليه .. حفظهم الله ونصرهم نصر عزيزا مقتدر

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