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الحرب الناعمة واثرها على العقل الجمعي


عبدالله هادي الجعفري

 

حربا بربرا حربا لا تملك اخلاقا ولا مهنا والذي يقوم بهذه الحرب هم مجهولين الهوية لكن معرفين المصدر امريكا واسرائيل واذنبها في الخليج و دعمها المالي، حربا قد حذر منها عقلاء القوم وقد حذر منها السيد القائد علي الخامنئي بقوله "الحرب الناعمة حرب حقيقية في عالمنا المعاصر، رغم أن بعض الأشخاص ربما لا يرونها"

تارة العدو يظهر بلباس الذئاب وتارة بلباس الثعالب وتارة بمظهر عدائي عدواني وتارة بمظهر مخادع 

تحدثالسيد القائد علي الخامنئي كثيرا في الحرب الناعمة وقوتها ونعني بالحرب الناعمة هية السيطرة على العقول مثل ما يجيري الان في العراق والمنطقة من هيمنة وسيطرة على العقول البشرية باداوات هادئة وتقنية فائقة

بحجة التخلص من الاحزاب والفساد الذي صنعته امريكا وتنسيبه الى ايران تدمركم هذا ما جندته امريكا بالحرب الناعمة هي حرب ناعمة قد اعدت من سنوات بعيدة المقصد منها ارباك الشارع والسيطرة على العراق وابعده عن اتجاه المقاومة وقياداتها فقد استخدمت امريكا فكرة غزو العقول من خلال التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والناشطين الذين دربتهم امريكا باسم الحرية والانفتاح.  وقائمة طويلة وباتت واضحة في السوشيل ميديا مثل البشير شو ،استيفن نبيل ،حسين تقريبا ،غيث التميمي ،هؤلاء هم من ابرز المتواجدين لتلميع امريكا من اجل اضهارها بأجمل مظهر  واستغل اوضاع العراق من اجل تهديمه اجتماعيا والسيطرة العقلية حربنا بربرا حربا مفادها قتل عقلك والتحكم بجسدك وتغير مفاهيمك الدينية والاجتماعية فأنها اشد فتكا من السلاح

يجب ان تجهز لهم جيوشا في التواصل الاجتماعي من اجل ردع مخططاتهم وافكارهم وكشفها امام الجميع من اجل مواجهتم وتخريب مخططاتهم

قال تعالى(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)

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