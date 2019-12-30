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السعودية وأميركا وجهان لعملة اسرائيلية


حيدر الصباح

 

باتت السياسة الفكرية لاال سعود خطراً يهدد السلم المجتمعي للمنطقة بسبب ثرواتها النفطية بها قامت ضخ الأموال الطائلة لأجل إشعال الفتن والنعرات الطائفية في المنطقة

قادة مملكة الحجاز من العهود السالفة والى الان سياستهم إشعال الفتن والنفاق

السعودية في السنوات السابقة قامت بضخ أموال طائلة ولعبت دوراً عبثيا نياباً عن الكيان الصهيوني وهذا تم الأمر بموافقة أمريكية

الأحداث المؤلمة في العراق وسوريا سببها التدخلات الصهيونية والوهابية السعودية الذي تهدف الى  ضرب المقاومة والإطاحة بالحكومات التي لا تمد بصلة لسياسة محور الشر

الهدف الآخر من تلك الأزمات بالمنطقة ايجاد ارضية أمنية صلبة للكيان الصهيوني حتى ينعم بالسلام والأمان عل حساب الدول الإسلامية بغية تحقيق مشروع صفقة القرن

 خلال الأزمة اليمنية النضام السعودي استخدم كل أساليب القتل والدمار والخراب ضد الشعب اليمني ولكن رغم كل هذا لم تستطع إرضاخ الشعب اليمني

وأنها حشدت لأكثر من ٨٠ الف جندي عل الحدود اليمنية لكن لم تستطيع ادخال قواتها إلى الحدود

وقرار السعودية بقرار إيقاف إطلاق النار جاء على انفها

لان التحذيرات التي وجهتها الجمهورية الأسلامية إلايرانية

  أرسلت أسطولاً بحرياً ال ٣٤ إلى الخليج عدن لمنع السعودية من استمرار العدوان على الشعب اليمني ولكن الولايات المتحدة قدمت التماساً إلى إيران وطلبت من طهران ان لا تصطدم مع السعودية فعندما اتجه الأسطول البحري الايراني إلى خليج عدن لكي يلقن السعودي الوهابي درساً قاسياً اتصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري بنضيره الايراني جواد ضريف دعاه إلى التريث وضبط النفس

وكان البيت الأبيض بعد هذه الاتصالات والتحذيرات الإيرانية المتكررة اصدر اوامره إلى النضام السعودي بان يكف عدوانه على الشعب اليمني ويرفع الراية البيضاء في وجهه وهي لم تحقق اي من أهدافها في اليمن

نستنتج من ذلك ان نظام ال سعود محكومة بتنفيذ أوامر وأجندة أمريكية صهيونيا

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