الشجاعة بذرة فينا ايها الحمقى ..!

د.أحمد البغدادي

سنة ٢٠٠٢ واجهت صديقي بـ ابو غريب وچان محكوم إعدام

مد إيده من وره القضبان وعصر إيدي

وگالي اريد منك شغلة

گتله گول وآني اخوك

گال من نطق القاضي عليّه الحكم

قريت الأبيات اللي قرأها زهير إبن القين للإمام الحسين يوم الطف

سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتى * إذا ما نوى حقّاً وجاهد مسلما

وواسى الرجال الصـالحين بنفسـه * وفارق مثبوراً وخالف مجرما

فإن عشـت لم أندم وإن متّ لم ألم * كفى بك ذلاً أن تعيش وترغما

وگال صرخت بيهم

(الشجاعة بذرة فينا أيها الحمقى)

گال وإبني عمره ٣ سنوات أريده منك لأن وعدتهم وگتلهم الشجاعة بذرة فينا

گتله إبنك برگبتي اطمئن

گال وأريدك من توگف على گبري تقره البيت الشعري اللي من توگف على گبر أخوك تقراه

يصير الموت بي لذة وطعم للطلقته بصدره

وذليل يموت من يجفي ويجيه الموت من ظهره

گتله والله اقراه

( من اي طينة خلقكم الله ليستطعم الموت بكم ويستلذُّ بسلب ارواحكم الطاهرة..!! )

بقيت ويه هذا الطفل بكل مراحل حياته إلى حد دخوله لكلية الهندسة

سنة ٢٠١٦ چنت بالعراق إتصل بيّه عم الطفل گال هذا يريد يلتحق بالحشد وأريدك تجي تقنعه يعوف هالفكرة وهو يحبك

رحتله گعدت وياه من ال ١١ بالليل للأربعة الفجر

جربت وياه كلشي

گتله تعال نروح نودي قوافل مساعدات للحشد والقوات الامنية وما قبل

گالي عمي مو انت گتلي ابوك گال الشجاعة فينا بذرة وهاي اجه وكتها حچايه ابويه

هنا سكتت ..

و إتفقنه أنه بس بالعطلة الصيفية يلتحق ومن يبدي الدوام يرجع لدوامه بكلية الهندسة

إلتحق بالعطلة وقبل لا تخلص العطلة إستشهد بمعارك الفلوجة

استشهد هذا الطفل

بس عاف طفل حالياً عمره ٤ سنوات .....!!!

الى الشامتين بدماء ابطال الحشد

الى الجبناء

الى الحاقدين

الى العبيد

الشهداء ليسوا ارقاماً نعدُّها

فالشجاعة بذرة فينا ايها الحمقى .....

#رثاء_الشهداء

#لا_عزاء_للشامتين

#الشجاعة_بذرة