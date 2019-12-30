⚠️# قراءة خاطفة للضربة الامريكية الاخيرة

📌 مراقب

# الضربة بحد ذاتها ليست خطيرة فهي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة . وفيما يتعلق بجانب الخسائر فهي محدودة مقارنة بالضربات السابقة .

# الخطير في الامر هو اعتراف الادارة الامريكية بتنفيدها لهذه الضربة خلافآ لكل الضربات السابقة والتي تنصلت منها بحجة الخطأ او القتها على عاتق إسرائيل .

# هذا الاعتراف بحد ذاته بعتبر اخطر من الضربة .

# فهل يمثل هذا الاعتراف نهاية الحرب الباردة بين أمريكا والمحور في العراق والانتقال الى مرحلة الحرب الساخنة ؟

# هل استبدلت امريكا استراتيجية ( تقليم الاظافر ) التي اتبعتها مع المقاومة باستراتيجية ( تكسير العظام ) ؟

# ما الاسباب التي دفعت امريكا الى المغامرة بأمن قواعدها وحياة جنودها ومرتزقتها في العراق ، بأعلانها الصريح عن مسؤوليتها عن التنفيذ؟

# ماهي تداعيات الضربة والاعتراف الامريكي بها على الداخل العراقي ؟

# هل الاعتراف بالضربة رسالة تطمين وجدية لقادة الانقلاب في العراق للمباشرة بتنفيذ انقلابهم ، لان اللعب اصبح على المكشوف ؟

# هل سنشهد ردود افعال تصعيدية علنية ام مجرد ضربات محدودة ينفذها مجهولون ؟

# هل سنشهد هزات ارتدادية للاعتراف بالضربة تتعدى حدود الجغرافيا العراقية الى عموم جغرافية المحور ؟