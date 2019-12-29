يبقى الحشد الشمس التي لايغطيها السحاب

الشيخ محمد الربيعي

((الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ))

يبقى الحشد سيف بتار على المعتدي ويبقى التاريخ يذكر تلك الابطال باحترام وتقدير واجلال قداسة الحشد انما اطلقت علية لانه حفظ وصان المقدسات الانسانية قبل الدينيةتلك الرجال التي لولاها لكان الاسلام الحقيقي معدم فهم خاضوا صولة الصراع الحقيقي الذي كان المراد منه سحق الاسلام الحقيقي وبقاء الاسلام اهوائي قياسي ينظم فتواه على اسس نفسية اهوائية شيطانية ليس على الاسس الرصينة الحشد هو الشعب وانبثق من الشعب وكانت رعاية الله تبارك وتعالى ناصرة تلك الثلة الذين امنوا برهم تلك الثلة التي افشلت مخطط ان يكون العراق بيد المرتزقه ذات الجنسيات المتعدده ليقضوا على عرق العراقي الاصيل حيث كل عراقي يفتخر بنسبة المتاصل والمتجذر عبر سلسلة اجداد وانساب طاهرة كانت منبع لثورات قاومة الاستعمار وقوى الاستكبار والاحتلال منذ القدم ..ولكن هيهات هيهات ومهما عملت يبقى العراق وشعبة منتصر لان العراق له صك امان الهي باسم ( العراق عاصمة دولة العدل الالهي ) عاصمة دولة الامام الحجة بن الحسن المهدي ( عجل الله فرجه الشريف ) اذن نجدد مقولة تلك المجاهدة الطاهرة السيد زينب ( ع) الى دول الاستكبار العالمي الى دول الاعور الدجال الذي لاينظر الى البشرية الا بعين واحدة فقط عين مصلحته ووجوده وان كانت على حساب ذل وسحق الشعوب الاخرى نقول لهم : (( كد كيدك ،واسع سعيك ،وناصب جهدك ،فوالله لاتمحوا ذكرنا )) ،بقى وسيبقى العراق وشعبة منتصرا مهما خططتم وفعلتم فمن خرج من فتنة الطائفية والداعشية منتصرا سيخرج منتصرا مهما فتنتم وفتنتم سنتوحد وننتصر بعون الله تبارك وتعالى ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم )